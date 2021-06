Donación del Predio Para la Subestación de los Bomberos de Tapachula, Entrega REC

* EL GOBERNADOR HIZO UN AMPLIO RECONOCIMIENTO A LA LABOR HUMANITARIA DE HOMBRES Y MUJERES, QUE NO SOLO ESTÁN PARA APAGAR INCENDIOS, SINO TAMBIÉN PARA MITIGAR RIESGOS Y AUXILIAR A LA POBLACIÓN.

Desde el municipio de Tapachula, donde encabezó la entrega de la donación del predio de la Subestación de Bomberos Zona Norte de esta localidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un amplio reconocimiento a la labor humanitaria de esta institución, así como de todo el pueblo de Chiapas y el sector empresarial que se sumaron conjuntamente con su gobierno para atender las necesidades más apremiantes ante la pandemia por COVID-19.

“Hemos demostrado que somos un pueblo resiliente y solidario, porque todos estamos poniendo nuestro granito de arena para atender esta necesidad tan grave de la pandemia por COVID-19; hemos demostrado que cuando hay voluntad no hay adversidad que la gente no pueda hacer un lado para enfrentar cualquier desafío”, expresó al señalar que muestra de ello es el trabajo que realizan las mujeres y hombres bomberos para salvar a las personas, sin ninguna distinción y sin recibir nada a cambio.

Por ello, anunció también la donación de un vehículo y ratificó su compromiso de seguir apoyando a este honorable Cuerpo de Bomberos, para que siga contando con más espacios dignos y continúe haciendo un trabajo serio y responsable no sólo para apagar un incendio sino también para mitigar riesgos y auxiliar ante cualquier tipo de siniestro, “las y los bomberos actúan siempre con el corazón por delante, sin medir riesgos ni tampoco pensar en lo económico; su única ilusión, motivación y misión es salvar la vida”.

Luego de resaltar el respaldo de las Fuerzas Armadas, quienes con su Plan DN-III y Plan Marina han contribuido de manera importante en la protección de la gente, ante diversos percances causados por fenómenos naturales y ante la actual emergencia sanitaria, Escandón Cadenas dio a conocer que, gracias a la conjunción de esfuerzos y donaciones, en Chiapas se logró entregar 450 mil despensas de 25 kilos cada una a las familias más vulnerables, de casa en casa.

“Todos hicimos causa común por Chiapas. Ahí veíamos a los bomberos, al Ejército Mexicano, a los policías llevando a las casas de las familias estas despensas. Gracias a esa noble labor se contuvo esta enfermedad, porque la gente más necesitada no tuvo que salir a la calle para ganarse la comida de todos los días”, manifestó.

Finalmente, la alcaldesa, Rosa Irene Urbina Castañeda destacó que con la instalación de la Subestación de Bomberos Zona Norte de Tapachula se beneficiará a la seguridad y auxilio de más de 100 mil habitantes de la ciudad y de otros municipios cercanos, al tiempo de precisar que esto es un claro ejemplo del trabajo fraterno y solidario que se realiza para salvaguardar la vida, integridad y patrimonio de la población.

Estuvieron presentes: el comandante general del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tapachula, Jorge Barrientos García, miembros del Patronato y del Cuerpo de Bomberos de Tapachula, empresarios, presidentes de Cámaras Empresariales y Asociaciones, así como funcionarios estatales y municipales, entre otros. Comunicado de Prensa