Contabilizan en Chiapas 25 Nuevos Contagios de COVID-19

*Ayer Tuxtla 8, Tapachula 4. Lávate las Manos.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 29 de Junio de 2021.- La Secretaría de Salud de Chiapas comunica que en las últimas horas se confirmaron 25 casos nuevos de COVID-19, de los cuales seis pacientes presentan factores de riesgo; en tanto, no se notificaron defunciones recientes por esta enfermedad.

Los contagios nuevos se registraron en los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, ocho; Tapachula, cuatro; Amatenango de la Frontera y Berriozábal, dos cada uno; y Comitán, Huehuetán, Huixtla, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Unión Juárez y Villaflores, un caso cada municipio.

Se trata de 13 hombres y 12 mujeres, entre ellas una menor de edad, de los cuales el 24 por ciento de los pacientes cursa con datos de comorbilidad: diabetes, inmunosupresión, enfermedad cardiovascular, obesidad y/o tabaquismo.

La Secretaría de Salud continúa invitando a la población de 40 a 49 años de edad, personas rezagadas y mujeres embarazadas para que acudan a los puntos de vacunación anticovid que permanecen activos en diferentes municipios de la entidad.

En este sentido, la dependencia estatal puntualiza que pese a aplicarse la vacuna contra COVID-19, no hay que bajar la guardia en la implementación de las medidas preventivas, toda vez que el biológico protege contra las formas graves de la enfermedad, pero no da inmunidad. Comunicado de Prensa