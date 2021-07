Advierten Funerarias Tercera Ola de Covid, Hay 5 Decesos a la Semana en Tapachula

*REVELAN QUE AHORA SE ESTÁN CONTAGIANDO Y MURIENDO MENORES DE EDAD. *HAY PACIENTES QUE LOGRAN RECUPERARSE EN HOSPITALES O EN SUS DOMICILIO.

Tapachula, Chiapas; 06 de Julio del 2021.- Empresas funerarias en la región Frontera Sur advirtieron este día que Chiapas está viviendo una tercera ola de contagios del mortal virus del Covid-19, sobre todo en Tapachula, y que ahora entre los infectados y decesos hay menores de edad.

Antonio Zapata León, director de Funerales Bravo, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que, por lo pronto, los decesos han sido variantes, porque hay días a la baja y otras al alza.

Si bien es cierto que el promedio de contagios diarios va en aumento, hay muchos pacientes que están logrando recuperarse en los hospitales o en sus casas, pero otros no lo han logrado, señaló.

Calculó que actualmente hay un promedio semanal de cinco decesos por Coronavirus en Tapachula, aunque lo más preocupante, según dijo, es que ahora se están contagiando jovencitos de entre 16 y 17 años de edad, sin comorbilidades y deportistas.

Asimismo, tan solo ellos han atendido a unos 70 servicios funerarios de personas fallecidas en Tapachula con diagnóstico de Covid en los últimos meses.

Recordó que la pandemia empezó el año pasado con decesos de personas de entre 60 y 80 años, después de entre 30 y 50, y ahora menores de edad.

“No está registrado como tal que sea la variante Delta, ya que proviene de la India. Pero pues obviamente Tapachula, al ser una zona fronteriza, entra mucho migrante y podría ser que aquí sí haya pasado. Sin embargo, creo que todavía no hay como una declaración oficial de que estamos con lo de la variante Delta”, indicó.

Destacó que estas son las consecuencias de que la población se ha relajado y confiado mucho de la vacuna, “y no porque estés vacunado no quiere decir que seas inmune. Simplemente te ayuda a pasar el proceso de Covid, incluso a que no fallezcas”.

Desde su punto de vista, el número decesos por esa enfermedad en Tapachula se ha incrementado alrededor de un 40 por ciento, en un solo mes.

Reconoció que un 70 por cieno de los familiares de los fallecidos por Covid-19 prefieren que sean inhumados (enterrados) y el 30 por ciento restante optan por la cremación. EL ORBE / M. Cancino