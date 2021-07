Graduados de la Escuela Nacional de Protección Civil Comprometidos con la Seguridad de Chiapas: REC

* En Gobernador Encabezó la Ceremonia en Palacio de Gobierno.

En el marco de la ceremonia de graduación de las y los estudiantes de la licenciatura en Protección Civil y posgrados en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que es satisfactorio constatar este acto, donde las y los egresados reafirman su compromiso de servir y velar por la seguridad y el bien común de Chiapas y de México.

“Los felicito por culminar esta etapa de preparación profesional. Estoy seguro de que adquirieron extraordinarios conocimientos porque esta institución es garantía de un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Estoy convencido de que están preparados para enfrentar y salir delante de cualquier desafío porque las y los chiapanecos tenemos una gran resiliencia, y ponemos nuestros conocimientos al servicio de la sociedad”, apuntó al resaltar el respaldo que las familias han brindado a los estudiantes.

Luego de destacar que es un día histórico para la entidad, porque egresa la primera generación del Doctorado en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en el país, el mandatario sostuvo que además de orgullo, es una motivación a seguir fortaleciendo este rubro a través de la educación, a fin de que cada vez más chiapanecas y chiapanecos tengan oportunidades de prepararse desde una vocación de fraternidad y apoyo al prójimo.

Desde la explanada de Palacio de Gobierno, el mandatario rindió un aplauso y reconoció la labor solidaria y humana de las y los trabajadores de Protección Civil, quienes arriesgan hasta su propia vida al salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, no sólo ante los embates de la naturaleza y contingencias, sino en emergencias como la pandemia, donde además de auxiliar a la población, se han sumado a la promoción de la vacunación anti COVID-19.

De manera virtual, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, explicó que hoy se gradúan 14 estudiantes de Licenciatura en Protección Civil, 17 de la Maestría en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y 21 del Doctorado en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Señaló que los estudios están basados en valores éticos y comprometidos con la salvaguarda de la población, sus bienes y el entorno, a través de la gestión integral de riesgos de desastres.

“Nuestros egresados están listos para comenzar una exitosa labor profesional. Edificar la cultura de la Protección Civil no es una tarea fácil, sin embargo, con la constancia y esfuerzo es posible avanzar en ese sentido”, agregó y dijo que con el apoyo del Gobernador se invirtió en la segunda etapa de esta escuela, con lo que se abrió la posibilidad de nuevas Licenciaturas como la de Urgencias Médicas Prehospitalarias y la de Piloto Aviador.

El director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Enrique Guevara Ortiz, exhortó a las y los egresados a ser profesionales con valores, poner en alto la labor de la protección civil y trabajar en la búsqueda del bien común, porque no hay nada más satisfactorio que aportar los conocimientos en la prevención de riesgos y la construcción de un porvenir más seguro.

A su vez, el director de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, Juan Antonio Vargas Reyes, se congratuló con las y los estudiantes y sus familias por el apoyo a que lograran esta meta, pues, aún con las adversidades se continuó trabajando. Dijo a quienes hoy se gradúan que culminar los estudios no es algo que se use para destacar, “sirve para ayudarnos a saber el lugar que queremos ocupar en el mundo”.

Por su parte, la egresada del Doctorado, Elizabeth Hernández Borges, reconoció la visión del Gobierno de Chiapas de impulsar la política pública de la protección civil desde la vertiente de la educación, y felicitó a sus compañeras y compañeros por el esfuerzo y compromiso mostrados: “Nos basta con saber que contamos con mejores herramientas profesionales para comprender nuestro entorno y hacer mejor nuestro trabajo”.

Estuvieron presentes: el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls Esponda; la secretaria de Educación estatal, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; la coordinadora académica de la Escuela Nacional de Protección Civil, Amanda Margarita Martínez Trujillo; el director de Identificación y Análisis de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil, Jorge Figueroa Córdova; así como rectores de universidades. Boletín Oficial