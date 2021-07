Buenos Resultados en Seguridad Reflejan el Trabajo Encabezado por Rutilio Escandón: RIR

Tapachula.- En su visita a Chiapas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó el trabajo que impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en materia de seguridad, lo que ha permitido que Chiapas se consolide como uno de los estados más seguros del país y con la tasa más baja de incidencia delictiva.

La funcionara federal mencionó que la entidad avanza favorablemente en este rubro, debido al esfuerzo que encabeza Escandón Cadenas, un mandatario que, dijo, vela por su estado: “Muchas gracias por lo que hace en Chiapas a favor de la ciudadanía que lo ha elegido por sus características de ser un hombre visionario para ser un gobierno de igualdad, buscando siempre la inclusión social. Felicidades a Chiapas por el buen gobernador que tienen aquí”.

Tras atestiguar la entrega de parque vehicular, equipamientos y uniformes a la Policía Estatal, Rodríguez Velázquez puntualizó que desde la SSyPC se llevan los números de todo el país y Chiapas es de los mejores Estados, un resultado que, aseveró, no es cosa de un día, sino de que diario se persevere en el objetivo de alcanzar la paz y tranquilidad que quieren las y los chiapanecos, dedicándose a la vigilancia, investigación y combate a la impunidad.

“Eso se debe a que la cabeza de esta entidad no quita el dedo del renglón, que está todos los días en la Mesa de Seguridad, en la atención del conflicto, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. Me han dejado apantallada con tanta organización, se ve que hay planeación, buen nivel de capacitación y los equipos necesarios para que pueda trabajar la policía. Eso nos da muy buena espina de que podemos seguir trabajando y dando los resultados que hasta hoy se han tenido”, acotó.

Asimismo, aplaudió las acciones en materia de investigación e inteligencia, aunado a las de prevención que se llevan a cabo en el Estado, al tiempo asegurar que Chiapas pronto será la entidad número 32 en menor incidencia delictiva, es decir que será la entidad donde habrá un mínimo de delitos, pues la atinada conducción del gobernador y la labor comprometida y coordinada de las instancias federales, estatales y municipales, permiten que, actualmente, sea el Estado con la segunda tasa más baja a nivel nacional.

Finalmente, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, refrendó el respaldo absoluto del Gobierno de México para trabajar a favor de la construcción de la paz, respeto a la vida, bienestar y contribuir al establecimiento de puentes de diálogo para alcanzar la reconciliación en los pueblos y comunidades. Boletín Oficial