Confirma el Hospital General Casos de Covid en Migrantes, Entre Ellos Mujeres Embarazadas

*MEDIANTE PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA SON CANALIZADOS A LA CLÍNICA COVID, AFIRMÓ JAIME ANTONIO VALIENTE CHUN, SUBDIRECTOR.

Tapachula, Chiapas; 13 de Julio del 2021.- “Los migrantes que han sido diagnosticados en el Hospital General de Tapachula con coronavirus, son canalizados hacia la Clínica Covid-19 de la localidad, señaló”, Jaime Antonio Valiente Chun, subdirector médico de ese nosocomio.

En entrevista para EL ORBE que, al ser detectado que los extranjeros que han llegado en busca de atención, pero que al revisarlos resulta que están contagiados con el mortal virus de la pandemia, se les hace una hoja de traslado para que reciban atención especializada.

Mientras que las mujeres embarazadas, tanto nacionales como extranjeras, que dan positivo a ese mal, son atendidas en el Hospital General con estrictas medidas de bioseguridad.

“Tenemos protocolos bien establecidos de seguridad para evitar el contagio con las demás personas y con el personal. Hay zonas exclusivas para la atención de pacientes que tienen sospecha Covid, y si se confirma, existen medidas establecidas, se atiende el parto o la cesárea; se vigila posterior y al niño también se le pasa a un área específica aislada; y se les proporcionan medicamentos especiales”, detalló.

Después, según explicó, cuando ambos ya están en condiciones de egresar, se le notifica al Distrito Sanitario para que sean ellos los que le sigan dando vigilancia.

Calculó que en ese nosocomio han atendido unos 480 partos en general y que, de ellos, alrededor de un 15 por ciento son hijos de migrantes.

Hizo un llamado a la población en general para extremar las medidas sanitarias ante el rebrote de Covid, incluso hizo un exhorto a niños, jóvenes y adultos, que se sigan cuidando y que, si no hay necesidad de salir, no lo hagan.

Consideró que el riesgo está latente en cualquier momento y por todos lados, como en el transporte y la calle, por eso es necesario mantenerse en resguardo.

Además, la población que todavía no lo ha hecho acuda a recibir su vacuna contra el Coronavirus, “las cuales tienen muchos beneficios porque hacen estimular al organismo para empezar a producir defensas”. EL ORBE / M. Cancino