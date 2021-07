Hoy Arranca Vacunación Anticovid-19 Para Jóvenes de 18 Años en Adelante y Mayores de 30 Años: REC

*EL MANDATARIO DESTACÓ QUE ESTARÁN ABIERTOS LOS CENTROS DE VACUNACIÓN, TANTO PERMANENTES COMO ITINERANTES PARA QUE NADIE SE QUEDE SIN EL BIOLÓGICO.

Tuxtla Gutiérrez.- Durante una reunión de trabajo entre autoridades del Gobierno de Chiapas y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en cuanto a la estrategia de vacunación en la entidad, se informó que este viernes iniciará la vacunación contra el COVID-19 a personas de 30 años y más, y en algunos puntos del Estado, para jóvenes de 18 años en adelante.

En Palacio de Gobierno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, consolidaron este trabajo interinstitucional para avanzar en la inmunización de más chiapanecas y chiapanecos, y protegerles de esta enfermedad.

Al respecto, el mandatario mencionó que estarán abiertos distintos centros de vacunación tanto permanentes como itinerantes para que nadie se quede sin el biológico, al tiempo de subrayar que este viernes en la Mesa de Seguridad se dará el banderazo para el inicio de la aplicación de dosis a este nuevo sector de la población, así como los detalles de las sedes.

Escandón Cadenas insistió en el llamado a vacunarse para evitar esta tercera ola que amenaza no solo a México sino al mundo, y apuntó que, aunque Chiapas va bien en la atención a la pandemia, no hay que caer en excesos de confianza y se debe aprovechar que las vacunas llegan constantemente al Estado.

En este sentido, resaltó el respaldo del Gobierno de la República y del IMSS para que estas dosis continúen arribando para atender la salud del pueblo chiapaneco.

Por su parte, el Director General del IMSS señaló que, a través del esfuerzo interinstitucional y con una estrategia previa de difusión por los medios locales, se planea vacunar contra COVID-19 en 40 cabeceras municipales y 57 localidades.

Expuso que la estrategia se divide en dos partes: primero, la vacunación contra COVID-19 para adultos de 30 años en adelante en las 40 cabeceras municipales, donde se avanzará en el plan de vacunación en zonas como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y en “todos los lugares donde tenemos centros grandes”.

Abundó que en la inmunización para personas de 18 años en adelante en las 57 localidades será a través de espacios de vacunación itinerantes, casas ejidales o unidades médicas rurales de IMSS-Bienestar que no se habían incorporado a este plan de vacunación. “Creemos que con eso vamos a cumplir las metas y, desde luego, vamos a unir fuerzas todos para que la próxima semana tengamos un nuevo arribo de vacunas”.

Tras explicar las acciones que se analizaron y evaluaron en la sesión del Consejo Nacional de Salud para fortalecer el combate a la pandemia, el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos destacó que es satisfactorio constatar el trabajo coordinado y solidario que se realiza en Chiapas para atender el reto que representa la vacunación anti COVID-19, con el propósito de salvaguardar la integridad, salud y vida de la población.

Asistieron: la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez; el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos; representantes del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Protección Civil, Isstech, entre otras autoridades. Boletín Oficial