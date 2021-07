Impresionante Respuesta de Jóvenes y Adultos Para Recibir Vacuna Contra el Covid-19 en Tapachula

* . JÓVENES Y ADULTOS MAYORES DE 30 AÑOS SON LOS QUE MÁS HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE VACUNACION. ALGUNOS PUNTOS DE LA CIUDAD REPORTARON LARGAS FILAS DE HASTA SEIS CUADRAS, ANTES DE QUE SE INICIARA LA APLICACIÓN

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio del 2021.- Los centros de vacunación para aplicar la vacuna contra el mortal virus del Covid-19 en la zona urbana y rural de este municipio, fueron escenario este sábado para que miles de jóvenes y adultos mayores de 30 años acudieran a recibir la dosis gratuita, en una de las jornadas más impresionantes en lo que va el proceso de distribución del reactivo en la entidad.

La experiencia que ha adquirido el personal del Sector Salud se ha visto reflejado en la rápida atención de grupos de entre 20 y 30 personas al mismo tiempo. Aun así, en algunos puntos de la ciudad como en el ejido Raymundo Enríquez, reportaron largas filas de hasta seis cuadras, antes de que se iniciara la aplicación.

Encarnación Morgan Villarreal, jefa de la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que, en ese lugar de la zona rural baja del municipio, se empezó a atender al grupo de personas de 18 años y más, con la Astra-Zéneca.

Calculó que alrededor del 98 por ciento de los jóvenes que se tenían contemplado, acudieron a la cita y en una situación similar el del grupo de 30 años en adelante.

Hay sectores de la población que se ha resistido a obtener la vacuna, y que eso no solamente pone en peligro su vida, sino también de propagar los contagios, dijo.

Hasta ahora, agregó, la población entre los 40 y 49 años de edad es la que menos ha querido asistir a la convocatoria de salud, a pesar de las jornadas agotadoras implementadas para atenderlos.

En ese ejido, en tan solo tres horas ya se habían aplicado cientos de dosis y por ello hubo la necesidad de llevar más, pues la demanda superó en mucho lo que se tenía programado.

Ahí, Francisco Dávila, uno de los beneficiados, opinó que está muy bien y genial que estén disponible las vacunas para toda la sociedad en general.

Espera estar más protegido, dijo, sobre todo en su sistema inmunológico, aunque aclaró que es sumamente importante seguir con los protocolos sanitarios.

Hizo un llamado a la sociedad a no dejar ir la oportunidad de inmunizarse y acudir a los centros de vacunación, porque la vida de todos está de por medio. EL ORBE / M. Cancino