Multitudinaria Asistencia a los Módulos de Vacunación Anti Covid-19, en la Zona Rural y Urbana de Tapachula

*RECONOCEN EL TRABAJO GESTOR DEL GOBERNADOR Y DEL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS, PARA PROTEGER A LOS CHIAPANECOS. *SE AVANZA EN FORMA TRASCENDENTAL EN LA APLICACIÓN DE LOS REACTIVOS EN LAS PERSONAS MAYORES DE 30 AÑOS Y DE 18 EN ADELANTE.

Tapachula, Chiapas; 21 de julio del 2021.- Miles de personas acudieron este miércoles a aplicarse la vacuna contra el mortal virus del Covid-19 en los centros habilitados para ello en el área rural y urbana del municipio, sin que se registrara un solo caso de alergia u otro tipo de reacción a los beneficiados con el reactivo.

Se aplicó la segunda dosis de los que ya habían recibido el reactivo de los laboratorios Pfizer el mes pasado, así como los de primera etapa para mayores de 18 años en adelante, pero con la vacuna AstraZéneca.

En el Teatro de la Ciudad, en donde se instaló uno de los macrocentros de vacunación, Eduardo Núñez Rovelo, director de la Unidad Médico Familiar (UMF) No. 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), resumió que la respuesta de la población ha sido muy positiva, sobre todo en las dos últimas semanas.

El también encargado de ese punto, dijo en entrevista para EL ORBE que han duplicado los esfuerzos para atender lo más pronto posible, pero con todo profesionalismo, a la población.

Esto porque se congregan varias filas y se les está dando la atención a todos. Incluso adelantó que la Pfizer estará disponible hasta el día viernes para completar el esquema de vacunación.

Añadió que en fechas recientes se había registrado una baja considerable en el número de personas asistentes a recibir el reactivo, sobre todo en el grupo de 40 años y más, pero que ahora hay una mejor respuesta.

Hizo un llamado a la población en general a acudir por su vacuna gratuita a cualquiera de los módulos, pero también continuar con los protocolos sanitarios, como el de evitar las aglomeraciones, mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, entre otros.

Y es que hizo hincapié que en México se está registrando una tercera ola de contagios y que hay una variante que es mucho más agresiva a las anteriores.

Por su parte, Marco Federico Orozco, uno de los beneficiados con la vacuna, expresó que las personas que no han acudido a ese llamado, es porque no han sufrido en carne propia lo terrible que es la enfermedad, o quizá porque no se ha muerto todavía alguno de sus familiares.

Dijo que ya estaba impaciente para que llegara el día el que ya podría aplicarse su dosis, por el grupo de edad, pero que ahora se siente más tranquilo, aunque se comprometió a no bajar la guardia.

Varias personas que acudieron a aplicarse el biológico, expresaron su reconocimiento al trabajo del gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas y del director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto por la gestión y hacer posible la protección de la población chiapaneca, para contrarrestar la pandemia. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello