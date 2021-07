Rutilio Escandón Entrega Medicamentos Especializados a Personas sin Seguridad Social

* Para Mejorar las Expectativas de Vida de los Chiapanecos.

Con la finalidad de contribuir a que las personas con problemas de salud, carentes de seguridad social y de nivel socio económico bajo, mejoren sus expectativas de vida, se realizó la entrega de medicamentos especializados y la aplicación de toxina botulínica, a través del Sistema DIF Chiapas.

Desde la explanada del DIF Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refirió que estas medicinas son de alto valor económico y difíciles de conseguir, porque atienden enfermedades específicas, sin embargo, aseguró que no harán falta en el tratamiento y recuperación de la gente que las requiera, porque en este gobierno no se escatima en nada que sea para la salud del pueblo.

Puntualizó que hoy en Chiapas se viven tiempos nuevos, en los que todas y todos están incluidos en la justicia social y el desarrollo, por ello, la instrucción es trabajar con austeridad en el Gobierno, generar ahorros e invertirlos en mayores beneficios para las y los chiapanecos, rompiendo con todos los vicios de la corrupción y la impunidad.

En este sentido, el mandatario mencionó que ante la pandemia de COVID-19, no se ha bajado la guardia, y en las 16 clínicas que se reconvirtieron en el estado, se cuenta con insumos, medicamentos y equipo. “Hicimos a un lado esa mala práctica del saqueo, porque antes, se llevaban todo, no entregaban las medicinas, sólo facturas. Hoy ya les amarramos las manos, tenemos vigilancia porque todos esos productos son para el pueblo”, dijo.

Por su parte, la directora general del DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, destacó que con una inversión de casi 8 millones de pesos, se dotará del tratamiento especializado a pacientes que se encuentran en el Centro de Rehabilitación, a la niñez del Centro para Atención del Espectro Autista, así como a la población que requiere la aplicación de toxina botulínica, y de factores 8 y 9; al tiempo de precisar que durante este año, aumentó el número de personas beneficiadas.

En este marco, se otorgó al DIF Chiapas la Licencia Sanitaria de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), que le permite adquirir los tratamientos directamente con los laboratorios, es decir, sin intermediarios y a mejores precios.

Al respecto, el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, sostuvo que este acto permitirá mejorar y agilizar los apoyos a la población que lo requiere, y explicó que, al entregar estos medicamentos especiales, además de fortalecer el rostro humano de la asistencia social, se garantizan tratamientos adecuados y de calidad, tal y como lo merecen las y los chiapanecos.

En representación de las personas beneficiadas, Uber Hernández Aguilar señaló que, por la condición económica, en muchas ocasiones las personas que luchan contra alguna enfermedad no pueden cubrir los gastos de los medicamentos, los cuales se convierten en algo necesario para encontrar alivio, al tiempo de reconocer que esta entrega representa un acto humano y un claro ejemplo del interés de ayudar a quienes menos tienen.

Cabe mencionar que, sin violentar las leyes de salud federal y estatal, el DIF Chiapas atiende a personas que no tienen recursos para acceder a medicamentos controlados, así como a la toxina butolínica que sirve en la disminución de la espasticidad derivada de algún evento cardiovascular, contribuyendo de esta forma a mejorar la condición de vida, especialmente, de niñas y niños.