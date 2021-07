Aún con Protección de la Vacuna, No Debemos Relajar Medidas Preventivas Ante COVID-19: REC

*REITERA EL MANDATARIO ESTATAL, EL LLAMADO A PERSONAS DE LOS RANGOS DE EDAD CORRESPONDIENTES, A QUE ACUDAN A LOS CENTROS DE VACUNACIÓN A RECIBIR EL BIOLÓGICO.

Tuxtla Gutiérrez.- Ante la tercera ola de COVID-19, que tiene la presencia de la variante Delta, caracterizada por ser una cepa muy contagiosa, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a la población mayor de 30 años que habita en las ciudades y cabeceras municipales, y de 18 años en adelante, en las localidades alejadas o de difícil acceso, a que acudan a los centros de vacunación a recibir este biológico para proteger su salud y vida.

Subrayó que Chiapas continúa en color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico y se mantiene como el Estado con la menor tasa de registro de casos y defunciones por coronavirus, sin embargo, enfatizó la importancia de no bajar la guardia, ni relajar las medidas preventivas ante esta enfermedad tan infecciosa, agresiva y peligrosa.

En el marco de la Mesa de Seguridad, el mandatario pidió a las chiapanecas y los chiapanecos no dejarse engañar por vivales que buscan lucrar con la salud, ofreciendo la supuesta vacuna anti COVID-19, al tiempo de señalar que este medicamento es manejado y distribuido exclusivamente por el Estado Mexicano a través de las Secretarías de Salud federal y estatal.

“Si te ofrecen alguna de las dosis de vacuna anti COVID-19, sólo te están engañando, tratando de lucrar con este medicamento que es para todo el pueblo de Chiapas y de México, sin ninguna distinción», expresó al destacar que la vacuna es gratuita y universal.

Finalmente, Escandón Cadenas insistió en el exhorto a no caer en excesos de confianza y cumplir las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, evitar lugares con aglomeraciones de personas, y extremar precauciones al realizar actividades esenciales. Boletín Oficial