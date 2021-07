Alrededor de 450 Mil Vacunas se Aplicaron En Chiapas en Los últimos 18 Días: IMSS

En el encuentro también estuvo presente el delegado del IMSS en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín.

Tapachula, Chiapas; 28 de julio del 2021.- En los últimos 18 días se han vacunado contra el mortal virus del Covid-19, alrededor de 450 mil personas en Chiapas, reveló el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, durante una entrevista concedida este miércoles en exclusiva para EL ORBE.

Reunido en las instalaciones de este rotativo, precisó que, hasta ahora, hay poco más de un millón cien mil adultos vacunados en la entidad, de los cuales 57 por ciento son personas mayores de 60 años, quienes eran la más vulnerables a los contagios y los decesos por esas causas.

Ante el director general de esta Casa Editorial, Enrique Zamora Cruz, detalló que, de una población de 507 mil adultos mayores de 60 años en la entidad, hay recibido unas 291 mil personas al menos la primera dosis; con un pendiente de 216 mil 378.

En el caso del segundo grupo, es decir, de los de 50 a 59, indicó que se ha distribuido el reactivo a 291 mil 754, pero que faltan otros 263 mil.

Mientras que, de 40 a 49, han recibido el reactivo unos 238 mil beneficiados, aunque hay todavía pendientes cerca de 400 mil.

En el caso de las 817 mil personas que están en el grupo de los de 30 a 39, Robledo indicó que ya se han vacunado unos 247 mil.

Y de los jóvenes de 18 años en adelante para comunidades rurales o de difícil acceso, han acudido al llamado de estas dos semanas, 140 mil.

En total, dijo, hay una población adulta en Chiapas de 3 millones 624 mil 23 personas. De ellas, y se ha vacunado a un millón 122 mil 942, que es un 30 por ciento del total.

Aclaró que hace un par de semanas, cuando le designó esa responsabilidad el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Chiapas tenía un 16 por ciento de vacunación. La meta es, dijo, que a finales de octubre esté protegida la población restante en la entidad.

“Reconocemos que nos hace falta mucho y por eso seguimos abriendo sedes y vacunando para que se logre empatar a Chiapas en los avances con el resto de la nación”, indicó.

En torno a las cifras alcanzadas en estas dos semanas, consideró que “ha sido un trabajo extraordinario, en donde la población debe saber que tenemos un arma, que se llama vacunación, para acabar con el Covid-19, con los contagios, las hospitalizaciones y las defunciones”

Recalcó también que la estrategia es el trabajo en equipo, “en donde todos podemos y debemos hacer algo. Por eso, si conocen a alguien que no se ha vacunado, un abuelo, un tío, vecino, o quien sea, no hay acto más generoso, patriótico y amoroso, que llevarlo a vacunar”.

Para lograr las metas, afirmó que hay más de 650 mil vacunas disponibles en Chiapas y que están trabajando todas las instituciones para que se puedan proteger a todas las familias.

Luego abordó otros temas sobre algunas interrogantes que ha escuchado de la población durante estos días que ha recorrido gran parte de la geografía chiapaneca.

Además, que todas las vacunas, de cualquier marca, fueron diseñadas para proteger a las personas de esa enfermedad y que, por lo tanto, todas son buenas y no deben mezclarse unas con otras, para no causar reacción negativa.

Reveló que en Chiapas, hasta este miércoles hay 86 personas hospitalizadas por Covid-19 en áreas del IMSS. De esos 27 están intubados, es decir, su estado de salud es grave.

En el caso específico de Tapachula, indicó que hay 22 en el Hospital General de Zona No.1 y otros siete en las nuevas instalaciones, incluidos 13 intubados.

Acompañado del delegado del IMSS en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, dejó en claro que se está muy lejos de la capacidad máxima de ambos lugares y que ahora ya se han hecho las reformas necesarias para ampliar las áreas en el momento que se requieran, pero que por lo pronto no es necesario.

Recordó que el mes de enero de este año fue la parte más crítica de la pandemia y que, conforme se empezó a aplicar la vacuna, se logró reducir de manera considerable los hospitalizados, al grado de que el nuevo hospital se quedó sin ningún paciente Covid, y que ahora, apenas hay siete.

En el caso de la variedad “Delta” que ya ha llegado a Chiapas, reconoció que se trata de una cepa muy virulenta que se propaga mucho más rápido, pero que es menos letal.

También aprovechó para dar a conocer que el 99 por ciento de las personas que se encuentran actualmente hospitalizadas por coronavirus en Chiapas, no están vacunadas, porque así lo habían decidido cada uno de ellos.

El IMSS en Chiapas aplica en promedio unas 24 mil dosis diarias, de vacunas CanSino, AstraZeneca, Sinovac y Pfizer.

En esta semana se tienen habilitadas 110 sedes de vacunación en Chiapas, 75 ubicadas en localidades alejadas y 35 en sedes urbanas.

A nivel nacional, de las 32 mil camas hospitalarias que tiene disponible el IMSS, hay menos de cinco mil ocupadas por Covid-19.

A pregunta expresa ¿el COVID con el tiempo va a ser un catarrito? comento que si. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello/Enrique Zamora Cruz.

