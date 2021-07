Suspende Comar Servicios en Tapachula Debido a la Pandemia, Sanitizarán Instalaciones

* MILES DE INDOCUMENTADOS SEGUIRÁN VARADOS EN LA CIUDAD, CONTAGIANDO A LA POBLACIÓN TAPACHULTECA. LA DOCUMENTACIÓN SE HARÁ POR INTERNET, PERDIENDO EL CONTROL DE LOS MIGRANTES.

*MILES DE INDOCUMENTADOS SEGUIRÁN VARADOS EN LA CIUDAD, CONTAGIANDO A LA POBLACION CHIAPANECA, YA QUE NO ADOPTAN LAS MÍNIMAS MEDIDAS SANITARIAS.

Tapachula, Chiapas; 30 de Julio del 2021.- Ante el dramático panorama de la tercera ola de contagios del mortal virus del Covid-19, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ha tomado medidas adicionales para proteger a las personas.

Por ello, a partir de este viernes se suspendió sus servicios hasta nueva fecha, por lo que informaron que el 4 de Agosto la atención será en línea.

Las cámaras del rotativo EL ORBE confirmaron los hechos, mientras que una gran población de extranjeros deambulaba y observaba cartelones pegados afuera de esa oficina.

Las autoridades colocaron esos avisos en los principales accesos de esta institución, debido a que supuestamente se va a sanitizar y adecuar las instalaciones, por lo que la atención de carácter presencial será hasta nuevo aviso.

“Si tu cita estaba agendada en ese periodo no te preocupes, recibirás un correo electrónico o una llamada donde se te informará el día que debes presentarte para ser atendido”, se lee en uno de los carteles.

Cabe destacar que, en las inmediaciones de este inmueble ubicado al sur de la ciudad, se han presentado miles de migrantes a realizar la solicitud para proceso de asilo en México, quienes se han aglomerado en busca de obtener una cita, pero no han obtenido respuestas positivas.

Sin embargo, el estar amontonados, ha obligado a las autoridades a realizar modificaciones en los tramites que se realizaban de manera presencial, y ahora se cree serán electrónicos.

Hasta este viernes no se había reportado ningún caso de Covid-19 en ese lugar, pero el riesgo es inminente, porque la población caribeña no adopta las medidas sanitarias.

Las autoridades de Salud y de Protección Civil hacen lo poco que se puede, ante las grandes oleadas de migrantes que están arribando en las últimas horas en busca de establecerse en Tapachula, ya que la frontera con Guatemala está abierta de par en par.

En ese punto de la ciudad, una unidad de la Guardia Nacional, una Ambulancia del Distrito de Salud y personal de Protección Civil, tienen que lidiar con los extranjeros varados en esta ciudad fronteriza. EL ORBE / M. Blanco