Ayuntamiento de Tapachula y FGE Firman Protocolo Notarial Para Donación de Predio a Favor de CENTRA

*Excelente Decisión.

Tapachula, Chiapas.- El Ayuntamiento de Tapachula y la Fiscalía General del Estado, firmaron el protocolo notarial con la que formalizaron la donación de un terreno para la construcción del Centro para la Prevención y Tratamiento de Adicciones (Centra) en esta ciudad.

La Presidenta Municipal de Tapachula Rosa Irene Urbina Castañeda; el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Juan Carlos Alfaro Cruz y la Coordinadora del CENTRA, Liliana Ivett López Gordillo, firmaron el documento que da certeza jurídica al predio donde se edificará el inmueble.

De esa manera, la alcaldesa estableció que la administración municipal suma sus esfuerzos para que una institución como el CENTRA, que ha sido reconocido como modelo exitoso a nivel nacional, cumpla la noble labor en favor de quienes sufren algún problema de adicción en Tapachula.

“Continuaremos trabajando junto a los gobiernos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que impulsan nuevas estrategias humanistas y de paz para resolver problemas que aquejan a nuestra sociedad”, subrayó.

En representación del Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, reiteró que el apoyo del Gobierno Municipal constituye un acto sin precedentes para atender a un mayor número de personas en el CENTRA, no sólo para Tapachula, sino también a los municipios aledaños.

“Este es un modelo con cobertura enorme, no sólo que tengan que ver con algún hecho adictivo, sino problemas emocionales; apoya con un equipo de psicólogos y médicos que se preocupa que cuando concluyan su tratamiento, puedan sumarse a la sociedad”, indicó.

La Coordinadora del CENTRA agradeció al Ayuntamiento Municipal el apoyo total y compromiso demostrado desde el inicio de esta administración para dar continuidad de manera extensa al programa año con año y es que en Chiapas son 5 centros que prestan servicio a la población.

“Se han podido recibir 600 personas de manera anual, de la cual cada uno lleva una problemática de adicción, mismos que con su propia voluntad deciden vivir alejados de los flagelos y de las adicciones, así como disponer de una vida más libre y no continuar ser esclavos de cualquier tipo de adicción”, reveló.

La funcionaria estatal detalló que CENTRA Tapachula del 9 de Noviembre del 2009 a la fecha, ha rehabilitado a 1,853 personas, de las cuales 206 son mujeres y 1,647 son hombres; también se han efectuado 37,152 acciones preventivas y de capacitación.

En el evento, participaron la Sindico Municipal, Xóchitl Sumuano Pérez y los secretarios general del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Thomas; de Salud Municipal, Eduardo Medina Olivera; de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Luis Fernando Rivas Vázquez y Particular de la Presidencia, Elmo Antonio Henríquez Cabrera, así como servidores públicos estatales y municipales. Comunicado de Prensa