Constatan Empresarios de Guatemala Estabilidad en Chiapas Para Arribo del Turismo Documentado

Tapachula, Chiapas; 07 de agosto del 2021.- un grupo de empresarios, representantes de la sociedad civil y comunicadores de Guatemala arribaron este fin de semana a Tapachula para verificar la estabilidad que existe en Chiapas y corroborar si los señalamientos que se han hecho en ese país son ciertos en torno a temas de inseguridad y corrupción.

A invitación de la iniciativa privada de la localidad, los guatemaltecos hicieron sus trámites migratorios, aduanales y de salud en el cruce fronterizo, como cualquier otra persona, a fin de cerciorarse por ellos mismos todo lo que tienen que hacer sus connacionales para llegar a la Perla del Soconusco.

Hernán Betanzos Díaz, presidente de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tapachula (Canaco-Servytur), dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que en ese grupo viajaron también 10 familias, quienes recorrieron varios puntos turísticos de la región, así como comercios y diversos atractivos.

En voz de diversos organismos productivos, informó que todo esto se trata de una campaña que han puesto en marcha para desmentir esos mensajes que, a través de lonas y anuncios espectaculares que se han colocado en varios municipios de Guatemala, tratan de impedir que los visitantes de ese país lleguen a Chiapas.

Reconoció que la oportunidad que tienen los guatemaltecos de llegar a Tapachula para aplicarse la vacuna contra el mortal virus del Covid-19, también es un atractivo turístico, porque llegan en familias y se quedan hasta tres días.

Comentó que, en algunas de las lonas, les recomendaban a los guatemaltecos que no viajaran a Chiapas porque había bloqueos carreteros que impedían arribar a Tapachula, aunque nadie se atribuyó todos esos mensajes.

Según Betanzos, las lonas y anuncios buscaban frenar al turismo hacia Chiapas, pero no lo lograron, ya que hay un incremento gradual en el número de visitantes legales.

Sin embargo, apuntó que esa mala información no ha permitido que la cantidad ideal de turistas llegue, porque crea incertidumbre entre los que quieren llegar a Tapachula y los municipios aledaños con fines recreativos, comerciales, por descanso o por salud.

Otras lonas pedían que no se viajara a la región Soconusco porque había altos niveles de inseguridad y de inestabilidad social.

Destacó que alrededor del 60 por ciento del circulante en la región es derivado de la derrama económica que realiza el turismo guatemalteco, y que por eso es muy importante para la economía de Chiapas.

Junto con el ayuntamiento local se ha puesto en marcha también la campaña “Tapachula te extraña”, con los mismos objetivos de atraer al turismo, “y en verdad queremos verlos de nuevo aquí, en nuestras plazas, en los restaurantes, playas, disfrutando y conviviendo como lo hemos hecho durante muchos años”.

En aquellos anuncios espectaculares se advierte también sobre la supuesta corrupción de funcionarios federales en el puente internacional y de elementos de diversas corporaciones policíacas en la carretera hacia Tapachula.

A ello, Betanzos reconoció que hay pate de cierto en ello y que por lo mismo los sectores productivos también colocarán mantas y carteles por todos lados, para que el turista pueda escanear un código QR con su teléfono y conozca sus derechos y todo lo que debe saber de las leyes mexicanas, además de que tendrán un apartado especial para hacer su denuncia anónima en contra de malos funcionarios.

Comentó que están en mesas de trabajo con las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se intensifiquen las acciones contra la corrupción y el castigo ejemplar en contra de quienes resulten responsables. EL ORBE / JC