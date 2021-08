Arriban a Chiapas 159 mil 100 Vacunas, Para su Aplicación a Jóvenes de 18 Años en Adelante. REC

*A LA FECHA SUMAN 1 MILLÓN 52 MIL 690 DOSIS, QUE HAN LLEGADO AL ESTADO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN CHIAPANECA, INFORMÓ EL MANDATARIO.

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que este lunes arribó a Chiapas un nuevo lote de 159 mil 100 vacunas anti COVID-19 de la marca AstraZeneca, lo que representa una buena noticia, pues esto garantizará avanzar en la protección de la salud, integridad y vida de la población, sobre todo ante la presencia de la variante Delta, una cepa que es altamente contagiosa.

El mandatario agradeció al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por asegurar el abastecimiento de biológicos a la entidad y, sobre todo, por estar al pendiente de la atención y cuidado de la salud del pueblo chiapaneco.

Escandón Cadenas reiteró el exhorto a la gente a no dejarse engañar por vivales que ofrecen la supuesta vacuna anti COVID-19, y explicó que ésta se aplica de manera universal y gratuita, y únicamente es manejada y distribuida por las Secretarías de Salud Federal y Estatal.

Asimismo, enfatizó que aún con la protección de la vacuna, es muy importante no bajar la guardia y cumplir con las recomendaciones preventivas de las y los expertos de la salud, sobre todo del lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar el cubrebocas, así como extremar precauciones al realizar actividades esenciales o al acudir a los centros laborales.

Es preciso señalar que, desde el inicio del Plan de Refuerzo de la Vacunación, el pasado 8 de Julio, suman 1 millón 52 mil 690 dosis que han llegado a la entidad para que ninguna persona se quede atrás.

De las 159 mil 100 dosis que llegaron hoy a Chiapas, 120 mil se destinarán a la primera dosis de las y los jóvenes y 39 mil 100 para segundas dosis.

Cabe mencionar que durante la supervisión de la llegada de este lote de biológicos, estuvo presente el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos; el coordinador de la estrategia federal Correcaminos en Chiapas y titular del Órgano de Representación Desconcentrada del IMSS en la entidad, Enrique Leobardo Ureña Bogarín y el director general de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, Antonio Noguera Zurita. Comunicado de Prensa