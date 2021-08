Tapachula es el Muro de Migrantes por Interés de EU, Causa Incremento del COVID: Coparmex

*EXIGE SECTOR EMPRESARIAL INTERVENCION DE LAS TRES INSTANCIAS DE GOBIERNO, PARA OBLIGAR A LOS INDOCUMENTADOS RESPETAR LAS LEYES MEXICANAS.

Tapachula, Chiapas; 10 de agosto del 2021.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Costa de Chiapas, afirmó que Tapachula es el muro migratorio de Norteamérica para frenar a los miles de indocumentados de al menos 90 países que entran todos los días por la frontera sur.

En conferencia de prensa, el presidente de ese organismo empresarial, José Pascual Necochea Valdez, remarcó que, desde el inicio de las caravanas en el 2018, hasta la fecha, el municipio se ha convertido en el punto de concentración de la población migrante de diferentes nacionalidades como África, Asia, el Caribe y Centroamérica.

Indicó que la región del Soconusco y principalmente Tapachula, se ha desbordado una exorbitante cantidad de migrantes, siendo una población que deambula por las calles sin respeto a las leyes, ni acatar las medidas sanitarias que deberían ser obligatorias y que abarrotan diferentes espacios públicos en toda la ciudad; se aglomeran en grandes grupos y han incrementado el ambulantaje, e inclusive ingieren bebidas alcohólicas en plena vía pública.

“Todo lo anterior lo realizan sin cumplir las disposiciones de cuidados sanitarios, sin el más mínimo grado de higiene y limpieza; violentando las leyes de nuestro país y sobre todo recibiendo la protección de Derechos Humanos”, afirmó.

Manifestó que es lamentable que nuestras autoridades migratorias y de salud no cumplan con su labor de hacer respetar las leyes y reglamentos migratorios y de Salud; “y por eso es imprescindible que se haga cumplir con las disposiciones sanitarias y evitar aglomeraciones”.

En representación del sector empresarial adherido a la Coparmex, exigió a las autoridades que pongan especial atención en el tema para generar orden y la aplicación obligatoria de las medidas sanitarias para toda la población y en especial a los migrantes, que respeten a las leyes y acato de las disposiciones que se señalen.

Comentó que Tapachula se mantiene en estado de alerta sanitaria debido al Covid-19, “por lo que todos los sectores deberían sumar esfuerzos con el gobierno y la sociedad, para contribuir con el cumplimiento de las medidas sanitarias que contrarresten la propagación del virus y se disminuya el incremento de contagios en todo el Estado.

Dejó en claro que todos esos miles de indocumentados que deambulan en las calles de la ciudad, entraron y permanece de manera ilegal al país.

“Como sector empresarial estamos a favor del desarrollo, de la migración legal, ordenada y de contribuir en las campañas de salud, de reactivación económica y turística con todas las medidas de higiene que se implementen, pero es imposible que dicha participación y disposición de unos sea entorpecido por la población que no guarda los cuidados requeridos”, apuntó.

Asimismo, que la Coparmex lleva meses buscando la comunicación con el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, Aristeo Taboada y que ha sido imposible tener una reunión con ese funcionario.

El acercamiento, dijo, es para conocer qué están haciendo como autoridad migratoria y cuál es el plan, para, desde el ámbito empresarial, aportar sugerencias e ideas “porque a como lo vemos, nadie está haciendo nada”.

Remarcó que Tapachula necesita ayuda urgentemente, porque el tema de la migración es crítico, sin control y ha ido creciendo

“Se requiere que las autoridades se pongan a trabajar para que las medidas sanitarias sean obligatorias, porque los hospitales Covid-19 están desbordados y los migrantes no quieren ponerse el cubrebocas y se tiene que obligar a que respeten las leyes de salud en el país”, puntualizó. EL ORBE / M. Blanco/Ildefonso Ochoa Argüello