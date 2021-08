Avanza Inmunización Contra el Covid-19 en Tapachula, Ubica tu Centro de Vacunación

* Sector Salud Exhorta a los Jóvenes Aplicarse el Fármaco.

A partir del 16 al 31 de Agosto en Chiapas habrá vacunación anti COVID-19 en los municipios de Ostuacán, Juárez, Reforma, Pichucalco, Villaflores, Villa Corzo, Socoltenango, Tzimol, Huitiupán, Jitotol, Amatán, Tapalapa, Pantepec, El Bosque, Solosuchiapa, Ixhuatán, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Las Rosas, Santiago El Pinar, Chanál, Chamula, San Juan Cancuc, Oxchuc, Emiliano Zapata, Acala y Zinacantán.

Además de Tapachula, Mazatán, Huixtla, Mapastepec, Cacahoatán, Huehuetán, Villa Comaltitlán, Escuintla, Suchiate, Tuzantán, Arriaga, Pijijiapan, Tonalá, Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Copainalá, Tecpatán, Mezcalapa, San Fernando, Ocozocoautla, Benemérito de las Américas, Catazajá, Palenque, Amatenango de la Frontera, Motozintla.

Durante estos días también habrá vacunación en Siltepec, Chicomuselo, Honduras de la Sierra, Bella Vista, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, La Independencia, Las Margaritas, Chilón, Altamirano, Tenejapa, Ocosingo, Sabanilla, Salto de Agua, Tila y Yajalón.

Aquellas personas que aún no se han aplicado la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 pueden ubicar las sedes y las fechas en el sitio https://vacunacionchiapas.gob.mx/, en el que también encontrarán el enlace a la página mivacuna.salud.gob.mx, donde se descarga el formato de pre registro, sin embargo, aquellos que no pueden realizarlo recibirán ayuda para hacer el trámite en los centros y macro centros de vacunación.

Para garantizar las medidas sanitarias, se invita a las y los asistentes a hacer uso correcto y obligatorio de cubrebocas, tapando nariz y boca, así como utilizar los puestos de higiene de manos al ingreso a los módulos, lavado de manos con agua y jabón, o bien, aplicación alcohol gel al 70% y mantener la sana distancia. Boletín de Prensa