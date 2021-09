Apoyo a Pescadores, Obra de Agua Potable e Infraestructura Educativa, Entrega REC en Municipios de la Costa de Chiapas

* EL GOBERNADOR SOSTUVO INTENSA GIRA DE TRABAJO EN HUEHUETÁN, TUZANTÁN, PIJIJIAPAN, TONALÁ Y ARRIAGA, DONDE REFRENDÓ QUE LOS RECURSOS SE USAN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.

Durante la inauguración de la construcción de la segunda etapa del Sistema de Agua Potable en el municipio de Huehuetán, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que este Gobierno impulsa este tipo de obras con el propósito de garantizar el derecho humano del acceso al agua limpia, pues es un recurso fundamental para lograr el bienestar, progreso y crecimiento del índice de desarrollo humano en la entidad.

Luego de recorrer esta obra que contribuirá al mejoramiento integral del servicio de abastecimiento de agua potable a diferentes localidades de este municipio, el mandatario destacó que el deseo es que el pueblo viva bien y con dignidad, por ello se suman esfuerzos, recursos y voluntades con las autoridades federales, estatales y municipales, con el único propósito de garantizar justicia social y sacar adelante las aspiraciones de la población.

“Era un proyecto que estaba rezagado, pero lo hicimos sin importar el costo, porque el presupuesto público sirve para atender las verdaderas necesidades de las chiapanecas y los chiapanecos, y para nosotros lo más importante es que no falte este recurso tan necesario para la salud y la vida de la gente. Tengan la certeza que no vamos a escatimar los recursos, porque no estamos gastando sino invirtiendo en el bienestar de nuestro querido pueblo de Chiapas”, apuntó.

Luego de precisar que atrás quedaron los vicios, los gastos superficiales y las parafernalias, y que ahora más que nunca se gobierna con austeridad y alineado a las políticas nacionales que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la única misión de velar por el bien común de todas y todos, sin distinción, Escandón Cadenas destacó que, gracias al trabajo responsable, honesto y de combate a la corrupción, se ha logrado avanzar en el pago de deudas heredadas, sin endeudar a Chiapas.

En su intervención, el director del Organismo de Cuenca de la Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, Martín Ramírez Reynaga señaló que esta obra de agua potable beneficiará a alrededor de 6 mil 300 habitantes y es resultado de una mezcla de recursos; asimismo, reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para generar más obras de este tipo en el territorio estatal, a fin de garantizar bienestar a las familias.

A su vez, el director de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, destacó el respaldo de los Gobiernos de los tres niveles para concluir las dos etapas de esta obra, mismas que, dijo, se ejecutaron de manera eficiente y con calidad, al tiempo de anunciar una inversión estatal para realizar una obra complementaria, con el objetivo de que 288 familias más tengan sus tomas de agua en esta misma red, así como el próximo arranque de la campaña “Limpio mi carretera”.

Apoyos al Sector Pesquero de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan

Al entregar apoyos al sector pesquero de los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que además de fortalecer la pesca y acuacultura responsable y sustentable, con dichas acciones se busca detonar la productividad y comercialización, lo que se reflejará en mejores condiciones de vida para las mujeres y los hombres que se dedican a esta actividad económica, considerada una de las más importantes de la entidad.

Desde la localidad Bahía de Paredón, en Tonalá, el mandatario destacó que como resultado del trabajo responsable, honesto, transparente y serio, así como del combate a la corrupción, se ha logrado generar ahorros y tener economías institucionales para sacar adelante las propuestas más sensibles y atender las necesidades prioritarias de la población que más lo necesita.

En este Gobierno seguiremos respaldando al sector pesquero, sin simulaciones, porque nuestro compromiso es que todos los apoyos les lleguen directamente. Tengan confianza en que haremos rendir el dinero, rompiendo con el círculo de los vicios de la corrupción y la impunidad. No vamos a detener la marcha y avanzaremos con pasos gigantes para que nos pueda alcanzar el tiempo y estar a la altura de las expectativas del gran pueblo de Chiapas, apuntó.

Subrayó que los recursos económicos, insumos y equipos otorgados en esta ocasión representan un granito de arena para complementar todos los beneficios que envía el Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a las personas que viven de la pesca, quienes, además de abonar a la seguridad alimentaria y contribuir a la economía local y regional, se suman al cuidado del medio ambiente y la conservación de los sistemas lagunarios.

En su intervención, la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez, informó que como parte del Programa estatal Pesca por el Bienestar, se ha dispersado el apoyo económico directamente a las cuentas bancarias de los 8 mil 21 pescadores de los 11 municipios de las regiones Istmo-Costa y Soconusco, de los cuales 6 mil 417 pescadores representan a Arriaga, Pijijiapan y Tonalá.

Dio a conocer que en esos tres municipios también se inicia la entrega de apoyos como parte del proyecto Reposición de Equipos y Artes de Pesca como Estímulo a la Pesca Responsable 2021, entre ellos 386 artes de pesca y 81 embarcaciones menores, con un monto total de un millón 774 mil 400 Pesos, en beneficio de 548 familias; asimismo, la dispersión de 58 paquetes de acopio, conservación y traslado del proyecto Impulso a la Comercialización Pesquera, con un monto total de un millón 160 mil Pesos a favor de 4 mil 47 familias.

En representación de las y los pescadores beneficiados, el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Pijijiapan, Isel Ruiz Cruz, dijo que desde hace más de 20 años que no se les daba este tipo de apoyos, y que gracias al esfuerzo de las instituciones hoy también reciben cada dos meses ayudas del Programa Pesca para el Bienestar y otros incentivos federales, lo que significa esperanza dentro del sector y sus familias en estos tiempos de crisis.

En otro momento, acompañado por la medallista de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Aremi Fuentes Zavala, el Gobernador anunció que este año iniciará la construcción del gimnasio de halterofilia en el municipio de Tonalá, en beneficio de la niñez y juventud que ha encontrado en ella una inspiración de seguir su ejemplo deportivo.

Por su parte, la halterista chiapaneca, oriunda de Tonalá, agradeció que el proyecto del gimnasio de halterofilia en este municipio se haya tomado en cuenta y que pronto sea una realidad. “Me siento orgullosa de esta nueva oportunidad y de permitirme cumplir un sueño personal que espero contagie los corazones de las presentes y futuras generaciones que, como yo, puedan poner en alto a Chiapas”. Boletín Oficial