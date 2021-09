En Villa Comaltitlán y Huixtla se Construyen Obras de Calidad Para Atender Demandas de la Población: REC

* EL GOBERNADOR ASEGURÓ QUE GRACIAS A LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EQUITATIVA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, EN CHIAPAS SE ESTÁ HACIENDO JUSTICIA SOCIAL.

Como parte de las acciones para brindar espacios de recreación y convivencia social a la población de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la construcción del parque público en la localidad Zacualpa del municipio de Villa Comaltitlán, donde aseguró que gracias a la administración eficiente y equitativa de los recursos públicos, en Chiapas se está haciendo justicia social y se trabaja de manera comprometida, sin simulaciones.

“No hay riqueza más grande que hacer posible que los sueños, sobre todo de la gente más humilde, se conviertan en una realidad; no hay mayor fortaleza para un gobernante que ayudar a sacar adelante las necesidades más urgentes, y no hay mejor legado que ver con satisfacción el crecimiento del índice de desarrollo humano, el progreso y porvenir de los pueblos y comunidades”, afirmó tras constatar el rescate de este espacio, que anteriormente era un terreno abandonado y considerado una fuente de contaminación, y ahora es un área recreativa integral y digna.

Luego de recorrer, junto con la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, las instalaciones de este parque, donde la niñez y la juventud podrán recrearse y ejercitarse sanamente, el mandatario destacó el trabajo humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador con quien se camina a pasos firmes para apoyar a todas y todos los chiapanecos, no a unos cuantos.

Muestra de lo anterior, dijo, es que la Federación destina cada año cerca de 34 mil millones de Pesos en apoyos sociales para Chiapas, lo que en Gobiernos anteriores cuando mucho llegaba a 5 mil millones, pero para los privilegiados, en cambio ahora se apoya a personas adultas mayores y con discapacidad, estudiantes, jefas de familia y campesinos, entre otros; asimismo, hizo un llamado a las y los Alcaldes y Diputados electos a trabajar de manera honrada y encabezar una verdadera política que busque el bien común.

Escandón Cadenas enfatizó que en unidad con los tres órdenes de Gobierno no sólo se ha logrado saldar deudas a diversos sectores, sino que también se da prioridad a lo que la gente requiere, como se ha hecho en los rubros de seguridad, educación, pero sobre todo en materia de salud con el fortalecimiento a su infraestructura, distribución de medicamentos, la disminución de muerte materno-infantil y casos de Dengue, así como con el manejo de la pandemia de COVID-19.

Luego de explicar que este tipo obras benefician a niños, niñas y jóvenes, para alejarlos de vicios y malos hábitos, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, expresó que la instrucción del gobernador Rutilio Escandón es hacer infraestructura social, lo que no es otra cosa más que planear, supervisar y ejecutar obras de impacto que cambien y transformen la vida de las y los chiapanecos.

“No se requiere de dinero se requiere de voluntad”, dijo, al tiempo de agradecer a los constructores que han escuchado el llamado de hacer más con menos, por lo que hoy es posible el bienestar, progreso y desarrollo, a través de la construcción de escuelas, hospitales, parques, unidades deportivas y vialidades.

En nombre de las y los beneficiados de la comunidad Zacualpa en Villa Comaltitlán, Concepción Trujillo Simón externó su agradecimiento al Gobierno del Estado, porque después de 20 años de tocar puertas en diferentes instancias sin encontrar respuesta, hoy este parque, que era el sueño de niñas, niños, jóvenes y de todas las familias de Zacualpa y de comunidades cercanas, es una realidad.

Cabe mencionar que esta obra, a la que se destinó una inversión de más de 7 millones 600 mil Pesos en beneficio de mil 76 habitantes, cuenta con una cancha de usos múltiples, andadores, gimnasio de aire libre, un kiosco, zona de juegos infantiles, servicio sanitario, áreas de comedores y de administración, luminarias, entre otros. Boletín Oficial