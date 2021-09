En el 211 Aniversario del Grito de Independencia, se Recordó a los Héroes que nos Dieron Patria: REC

ENVIADO: DOEL

* EL GOBERNADOR ESTUVO ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, REPRESENTANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y TITULARES DE LOS PODERES JUDICIAL Y LEGISLATIVO.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la conmemoración del 211 Aniversario del Grito de Independencia desde el balcón de Palacio de Gobierno, donde ondeó la bandera y clamó los nombres de quienes lideraron el movimiento independentista y dieron patria y libertad a la nación.

Durante este acto que por segundo año se lleva a cabo sin público, a manera de prevención por la pandemia de COVID-19, el titular del Ejecutivo Estatal remembró al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, a José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Matamoros, Vicente Guerrero y a los próceres chiapanecos Fray Matías de Córdova y Belisario Domínguez.

Junto a su esposa Rosalinda López Hernández y su hija María Escandón Attiq, el mandatario tiró del cordón de la campana, confeccionado por artesanos de Berriozábal, y fue acompañado por las familias que, desde sus hogares, presenciaron esta celebración a través de medios de comunicación y plataformas virtuales.

Como parte de esta arenga, Escandón Cadenas también mencionó a la justicia, la democracia, la igualdad de género, los derechos humanos y a los pueblos indígenas. Además, las y los chiapanecos pudieron disfrutar del espectáculo de luces multimedia y pirotecnia, marco en el que se reconoció a las y los trabajadores de la salud, se honró a quienes han partido debido al COVID-19, y se alentó a quienes han librado la batalla contra esta enfermedad.

En el tercer año que el gobernador Rutilio Escandón encabeza el aniversario del Grito de Independencia, tampoco hubo banquetes o fiesta privada para las y los servidores públicos, fue un acto en el que se festejó la Independencia de México de manera respetuosa, tanto por el hecho que se conmemora como hacia el pueblo.

Asistieron: los titulares del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios, y del Poder Legislativo, José Octavio García Macías; los comandantes de la VII Región Militar, Jaime González Ávalos; de la Región Aérea del Sureste, Marco Antonio Zaragoza Vázquez; de la 31 Zona Militar, Gilberto Martínez Martínez, y de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Gerónimo José Antonio Noé Valdés López; así como la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez; la halterista chiapaneca y medallista olímpica, Aremi Fuentes Zavala y representantes del sector empresarial. Comunicado de Prensa

Gobernador Encabezó el Izado de Bandera por el

211 Aniversario del Inicio de la Independencia de México

Al encabezar el Izado de Bandera por el 211 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, en el Asta del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó la obligación ética y moral de motivar a las nuevas generaciones a mantener viva la llama de la libertad y la fraternidad nacional, porque es el legado que dejaron los ancestros.

“Tenemos una gran nación que cada vez se consolida más como una República laica, federal, representativa y democrática. No perdamos de vista el compromiso y la responsabilidad de seguir haciendo patria, de seguir luchando para no olvidar la gesta heroica de mujeres y hombres que nos dieron patria y libertad”, enfatizó el mandatario.

Luego de destacar la presencia en esta lucha de los héroes Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, pero también de heroínas como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, señaló que hoy la Cuarta Transformación enaltece la participación de mujeres y hombres: “La igualdad de género llegó para quedarse, junto a la justicia, libertad, honestidad y los derechos humanos”.

Escandón Cadenas agregó que ese conjunto de sueños y esperanza se renueva con el liderazgo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un demócrata y estadista que, aseveró, con el gobierno que encabeza demuestra su amor a la patria. Asimismo, expresó su gratitud a las Fuerzas Armadas por estar pendientes no solo de la defensa del territorio, sino de los seres humanos.

Tras dar a conocer los acontecimientos que formaron parte de los 11 años de lucha para lograr firmar el Acta de Independencia y dar fin a más de 300 años de dominio español, el comandante de la 31 Zona Militar, Gilberto Martínez Martínez, refirió que en la historia de México se encuentran grandes hechos de demuestran el valor, arrojo y gallardía del pueblo, como el luchar por algo tan preciado como es la libertad.

“Hoy que recordamos a esas mujeres y hombres que ofrendaron su vida en aras de la patria y nuestra independencia, las Fuerzas Armadas refrendamos nuestro compromiso de servicio, convencidos que, con nuestras acciones y comportamiento, contribuiremos a conservar la independencia y soberanía de nuestro amado México”, apuntó.

A su vez, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Octavio García Macías, puntualizó que hoy se tiene un destino con un horizonte transparente, bajo la visión que impulsa la Cuarta Transformación de la vida pública de México, por lo que, dijo, se debe formar una sola fuerza por el bien de las y los mexicanos y con júbilo poder exclamar por un México transparente, libre de corrupción e incluyente.

El presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios, subrayó que México es un país independiente gracias al legado de mujeres y hombres que abrazaron los ideales de libertad, justicia y servicio, “la mejor manera de rendirles tributo es luchar por un Chiapas donde impere la ley y la justicia, haya un clima de paz, respeto y tolerancia, que conduzca a la construcción de un mejor porvenir”. Comunicado de Prensa