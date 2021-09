Disminuye Presencia de Haitianos en Tapachula;  Alrededor de 12 Mil ya Están en el Norte del País

* EEUU LOS DEJE PASAR PARA NO ESTAR VARADOS EN LA FRONTERA SUR.

Tapachula, Chiapas; 21 de septiembre del 2021.- De acuerdo al Centro de Dignificación Humana (CDH), unos 12 mil migrantes han salido de Tapachula en las últimas horas, ya que por meses habían permanecido en la ciudad colapsando los servicios, lo que causo la inconformidad de diversos sectores y organizaciones para que se fueran para el norte.

A la franja limítrofe con los Estados Unidos también se trasladaron extranjeros de Cuba, Venezuela, Costa Rica, de Nicaragua y de Centroamérica, donde muchos se resguardaron en albergues y casas de migrantes, mientras otros lograron avanzar para entregarse a las autoridades de Migración de Norteamérica.

Sin embargo, en la ciudad se han podido observar a miles de indocumentados que aún permanecen deambulando, esperando tramites o no quieren caminar en caravanas hasta esperar agotar sus procesos migratorios.

Luis García Villagrán, consideró que tras el anunció de los miles de amparos que se interpondrán y la marcha que emprenderían a la ciudad de México, las autoridades optaron por dejar salir a los ciudadanos de Haití a la frontera norte.

Añadió que la caravana que se anunció días atrás, se mantiene vigente “porque se tienen a muchos migrantes detenidos y México está esperando el momento propicio para poder dejarlos pasar”.

Además, que las autoridades migratorias dejaron salir para que se quitaran la presión social y que la marcha que se había convocado por los activistas no tuviera la convocatoria que iba a tener para salir.

Indicó que estos permisos que expidieron les podrían dejar avanzar a Veracruz o entidades cercanas a la ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Y es que, aparentemente la ciudad quedo con pocos migrantes. Sin embargo, advirtió que van a continuar con los amparos para los juicios de garantía, debido a que siguen llegando miles de migrantes haitianos y de otros países.

“Que se repartan en las 20 ciudades de México y que no solo se deje a Tapachula con este problema de la migración, porque la situación se complica”, subrayó.

Dejó en claro el éxodo va a continuar en los próximos meses y que la salida de los miles de haitianos al norte del país es momentánea, porque hay nuevos ingresos de indocumentados y miles de deportaciones que se van a tener. EL ORBE / M. Blanco