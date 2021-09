En Chiapas se Impulsa Atención y Prevención de Enfermedades Cardiovasculares: REC

* El Gobernador Encabezó la Incorporación de Distritos de Salud a la Iniciativa Hearts Chiapas.

Desde San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la incorporación de Distritos de Salud a la Iniciativa Hearts Chiapas, a fin de compartir las mejores recomendaciones y prácticas, incluidos los tratamientos más actualizados, para el manejo de la hipertensión arterial y riesgo cardiovascular, fortaleciendo la prevención y el control en el primer nivel de atención.

Al respecto, el mandatario refirió que en Febrero de este año, se integraron algunos Distritos de Salud del Estado a la Iniciativa Hearts, lo que ha dado resultados positivos, sobre todo en el cuidado de las personas adultas mayores, por lo que ahora se incorporan los Distritos de San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Tonalá y Villaflores.

Luego de señalar que las enfermedades del corazón son un tema prioritario y su detección y atención temprana es fundamental, agradeció al Gobierno Federal y a la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la salud (OPS/OMS), por el respaldo que ha brindado a Chiapas, no solo a través de la Iniciativa Hearts sino también para enfrentar la pandemia de COVID-19, al tiempo de asegurar que cada apoyo es aprovechado a favor de la gente.

“Queremos que nadie se quede atrás y que nadie padezca por enfermedades curables, les prometo a las y los chiapanecos que los recursos para atender a la salud no faltarán en el estado. Estoy seguro que seguiremos teniendo éxito, porque lo que deseamos no es que las personas vayan al hospital para ser intervenidos a corazón abierto, deseamos una acción preventiva que salve vidas”, expresó.

A su vez, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, destacó que Chiapas es ejemplo nacional en el impulso de iniciativas innovadoras y gracias a los resultados de sus buenas prácticas y experiencia, se han replicado en otras entidades. Detalló que hoy se demuestra el interés de reforzar la atención especializada para disminuir riesgos y elevar la atención integral de las enfermedades cardiovasculares.

El representante de la OPS/OMS en México, Cristian Morales Fuhrimann resaltó que se busca detectar factores de riesgo y dinamizar la capacidad de respuesta en la atención primaria especializada, a fin de disminuir la mortalidad por dichas enfermedades, contribuyendo al mejoramiento del sistema de salud, enfocado a la promoción, prevención, atención al daño y paliativos, centrándose en la persona, la familia y las comunidades.

Por su parte, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos puntualizó que en Chiapas se trabaja como un solo sistema de salud para garantizar el bienestar a la gente, y explicó que aunque la pandemia ha representado un gran reto, no se han descuidado otros temas prioritarios como la prevención del infarto y todas sus aristas, pues la meta es mejorar toda la cartera de servicios médicos para cuidar de las chiapanecas y los chiapanecos.

En este marco, se reactivó la estrategia para la Atención del Infarto Agudo del Miocardio que a través de redes integrales conformadas por las unidades de primer nivel de Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Tonalá y Arriaga, busca referir a los pacientes que requieran intervenciones como angioplastias coronarias o implantación de marcapasos, para ser candidatos a cirugía en el laboratorio de hemodinamia del Hospital Gómez Maza.

De esta manera, Consuelo Meneses Hernández de 77 años, beneficiada con dicha estrategia, reconoció al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud porque fue atendida de manera profesional y humana. “Me siento más viva que nunca, porque ustedes hacen posible que las y los adultos mayores tengamos una esperanza de vida y una segunda oportunidad”. Comunicado de Prensa