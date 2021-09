Diplomáticos de Haití Recorren Chiapas y Tabasco; Abarrotados Albergues de Migrantes en Tapachula

* REACTIVAN VUELOS DE RETORNO A PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ.

Tapachula, Chiapas; 26 de septiembre.- Diplomáticos de la Embajada de Haití recorrieron este domingo diferentes sedes migratorias en los estados de Chiapas y Tabasco, como parte de las acciones de colaboración para brindar atención y servicio integral a las personas de esa nacionalidad establecidas en ambas entidades.

En compañía de funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores (SRE), conocieron los espacios en los que se piensa construir los primeros consulados haitianos en Chiapas,

Estas tareas forman parte de los compromisos establecidos durante la instalación de la mesa de diálogo permanente, celebradas a partir del pasado 21 de septiembre en la Ciudad de México, a fin de dar seguimiento a las necesidades de los haitianos que se encuentran en diferentes entidades del territorio nacional.

Se informó que n el recorrido visitaron la delegación local del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en Frontera Talismán, colindante con Guatemala.

De igual forma, recorrieron las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, así como una estancia de alojamiento para familias de personas migrantes, ambas en Tapachula..

Como parte de la agenda de trabajo, también viajaron a Villahermosa, Tabasco, donde visitaron la Estación Migratoria y se trasladaron a la zona fronteriza El Ceibo.

Se dijo que la presencia y colaboración entre la Cancillería Mexicana y del gobierno de Haití, permitirá además la apertura de esas oficinas consulares, con el propósito de proporcionar las condiciones necesarias que permitan una atención integral a las personas migrantes de origen haitiano en México.

Además, se acordó la reactivación de los vuelos de retorno asistido desde Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco, hacia Puerto Príncipe, Haití, a partir de los próximos días, para quienes “de manera voluntaria” deseen regresar a su país. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Ya no Cabe un Solo Migrante

Más Albergues de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 26 de septiembre.- Los albergues habilitados para migrantes en la localidad tienen un sobrecupo de alrededor de un 400 por ciento de la capacidad máxima permitida, y por ello han decidido ya no recibir un solo indocumentado más, y solo auxiliar a todos aquellos que se queden a dormir en las banquetas circunvecinas a sus instalaciones.

Eso debido a que hay un promedio de 800 extranjeros que ingresan de manera ilegal a Chiapas todos los días y que, de alguna forma u otra, burlan la supuesta vigilancia de las autoridades federales y llegan hasta Tapachula para solicitar refugio, lo que ha superado en mucho la capacidad de las autoridades y obviamente de los albergues.

En el caso del Albergue Diocesano para Migrantes “Belén”, perteneciente a la Iglesia Católica al oriente de Tapachula, dio a conocer que este lugar ha cuadriplicado su capacidad, ante la llegada masiva de migrantes haitianos y de otras nacionalidades.

Augusto Cañaveral, responsable de la Dimensión de la Movilidad Humana y director de esas instalaciones, señaló en entrevista para EL ORBE que –hasta este domingo- en el interior del albergue cuentan con más de medio millar de extranjeros en su mayoría haitianos conformado por niños y mujeres.

Consideró que existe una sobrepoblación de unos 400 extranjeros, situación que se hace difícil por los temas de alimentos y techo para seguirles atendiendo.

Precisó que, en los últimos días, la población haitiana ha llegado con mayor frecuencia y por eso ahora se han tenido que quedar a vivir en la intemperie.

«Nosotros no los podemos estar viendo, por lo que se tiene que buscar alimentos y atender los casos de urgencia, como el de una mujer embarazada que estaba a punto de nacer y fue referida al hospital regional», comentó.

Se calcula que son alrededor de 30 mujeres haitianas embarazadas que han sido recibidas recientemente en ese lugar.

Aclaró que ese albergue, no ha recibido ningún tipo de recurso de parte del actual gobierno federal, “porque esa administración está en el tema de la contención y no en atender la crisis humanitaria haitiana”.

Por eso indicó que México no tiene la capacidad pata atender la grave situación migratoria en Tapachula, sobre todo de los alrededor de 40 mil haitianos varados en la ciudad.

Remarcó que la política migratoria tampoco es clara, “ya que no saben por dónde van y por eso es la contención, detención y deportación”.

Expuso que hay infinidad de migrantes en la frontera sur de Chiapas que están en situación de calle o deambulando con niños y mujeres embarazadas.

La capacidad de alimentar a los migrantes en los albergues de la localidad, también ha sido rebasada. ORBE / M. Blanco