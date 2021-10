Inicia Campaña “Mes de Sensibilización Sobre el Cáncer de Mama 2021”: REC

* El Gobernador Destacó el Fortalecimiento de Acciones Para la Salud de las Mujeres

Al encabezar el arranque de la campaña “Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama 2021”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el compromiso y la voluntad de su Gobierno de hacer todo lo humanamente posible para fortalecer las acciones enfocadas a prevenir y garantizar atención profesional, digna y humana a las mujeres que padecen esta enfermedad.

“Les digo a las mujeres que tengan confianza porque no están solas, que vamos a seguir haciendo un gran esfuerzo y destinaremos los recursos que estén a nuestro alcance, a fin de contar con todo lo necesario para la prevención y hacer frente al cáncer de mama y otros padecimientos que afecten a la población, pues nuestro mayor deseo es cuidar la salud y aportar al bien común, sin distinción”, apuntó.

El mandatario subrayó que la detección oportuna del cáncer de mama es fundamental para salvar la vida, por lo que convocó a las mujeres y también a los hombres a autoexplorarse, tomar en cuenta las recomendaciones preventivas de las y los expertos de la salud, acudir periódicamente a una revisión médica y establecer una alimentación sana y nutritiva, pues todos estos factores evitarán situaciones que afecten a la salud.

Al destacar el desempeño del personal de salud tanto en las clínicas y hospitales, como en las Unidades Médicas Itinerantes que recorren los pueblos y comunidades, sin importar lo alejadas que estén, para realizar mastografías, brindar atención especializada, y reforzar las campañas de sensibilización ante esta enfermedad, Escandón Cadenas agradeció a las y los trabajadores de la salud por cuidar con amor y cariño a sus pacientes, porque también eso es medicina que ayuda a la recuperación de las personas.

A su vez, la directora del área de Cáncer de la Mujer, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Alejandra Armengol Alonso, reconoció que es importante promover la cultura del autocuidado y prevención, y señaló que al atender esta problemática de salud debe hacerse con conciencia, responsabilidad, educación y prevención, así como con políticas de salud con perspectiva de género que sirvan de guía para ayudar a las mujeres y quitar el estigma de muerte al cáncer de mama.

Por su parte, Samira Guadalupe Cruz Molina, sobreviviente al cáncer de mama, abordó el proceso y tratamiento que le permitió salir adelante, el cual, dijo, no sólo eliminó de su cuerpo esta enfermedad sino le permitió cumplir su sueño de ser madre y continuar con su vida. Invitó a la población a acudir a los centros de salud o a las caravanas, a no tener miedo o pena de la autoexploración, porque la detección oportuna es la diferencia para poder vencerlo.

El secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, sostuvo que en Chiapas se respeta y cuida la salud de las mujeres, por ello, pese a las dificultades de la pandemia, no se ha bajado la guardia en la promoción de la prevención de esta enfermedad, cumpliendo con la instrucción del Gobernador de trabajar en la detección oportuna y en garantizar a las personas el tratamiento que se requiere, sin importar el costo.

En este marco, el Gobernador entregó equipamiento médico para el fortalecimiento de la atención de las mujeres en los hospitales "Dr. Gilberto Gómez Maza", y Materno Infantil "Dr. Rafael Pascacio Gamboa", de Tuxtla Gutiérrez; a los Hospitales Generales de Palenque y Tonalá; y Hospitales Básicos Comunitarios del municipio Acala y de Revolución Mexicana, en Villacorzo.