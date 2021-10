Más de Mil Migrantes Entregan Solicitudes Ante Tribunal Federal Para Salir de Tapachula

* EL INM LES DIÓ CITA HASTA 2021, POR LO QUE PRESENTARON JUICIOS DE AMPARO.

Tapachula, Chiapas; 05 de octubre del 2021.- La petición para salir de manera definitiva de Tapachula, por parte de migrantes varados en la localidad no desiste. Este martes marcharon más de mil haitianos, centroamericanos y cubanos por las principales calles de la ciudad hasta el edificio del Poder Judicial, ubicado en el libramiento, para entregar solicitudes de juicios de garantía, en busca de salir para siempre de Chiapas.

Al igual de lo ocurrido durante los últimos días con centenares de extranjeros que ya lograron una resolución favorable por parte de los jueces federales para que puedan continuar su tránsito hacia los Estados Unidos sin ser detenidos por ninguna autoridad, ahora este grupo pretende lo mismo.

Acompañados por activistas, los migrantes salieron en su caminata desde el centro de la ciudad hacia los tribunales federales. Caminaron alrededor de unos 16 kilómetros sin descanso para poder entregar estos amparos que les ayude para no ser detenidos o deportados y les permitan salir de esta “cárcel migratoria”, como ellos han denominado a Tapachula.

El director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis García Villagrán, informó que se interpusieron 24 amparos colectivos de 50 nombres por cada uno ante el Poder Judicial de la Federación, firmados por mujeres, niños y hombres de 11 nacionalidades.

Recordó que los primeros 582 amparos que se interpusieron desde la semana pasada, los jueces pidieron que todos los migrantes acudieran a ratificar, “donde nosotros estábamos fungiendo como sus representantes, y como no estaban privados de la libertad, los cuatro juzgados dijeron que se presentaran ellos”

Actualmente se tienen más de 2 mil 500 personas representadas en estos juicios que hoy se presentaron de forma directa, según dijo, por lo que se están pidiendo a los cuatro jueces de la causa para que el Instituto Nacional de Migración (INM) haga su trabajo porque únicamente está atendiendo entre 60 y 80 migrantes cada día.

Sin embargo, agregó, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), está atendiendo a mil migrantes al día, “lo que forma un enorme embudo que es lo que está provocando una aglomeración excesiva en Tapachula, donde a la fecha se tienen más de 90 mil migrantes y se espera que se superen los 120 mil al termino de este año”.

Consideró que existe una ilegalidad en la atención de los migrantes, porque tienen citas hasta marzo del 2022, lo que provoca una dilación en los tramites y vulnera la Ley de Migración donde se establece que son 30 días para sus trámites. Sin embargo hay quienes ya llevan un año.

“El general, Aristeo Taboada, representante del INM en Chiapas, ha convertido en un burdel a la oficina de Migración, lo cual es grave y aparte de están vendiendo las citas en cinco mil pesos”, declaró ante EL ORBE.

Remarcó que su prueba es el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAN), que es un instrumento satelital al cuál no se le puede engaña.

“Nosotros le decimos a la Fiscalía General de la República (FGR) que investiguen a detalle y puedan tener acceso a ese Sistema Electrónico, donde se comprueba que migrantes han entrado y en ese mismo día han salido pagando”, agregó.

Asimismo, que si las autoridades de Migración no atienden a los migrantes, van a pedir a los jueces que les permitan continuar sus trámites a los migrantes en otras oficinas fuera de este municipio.

Previo a la entrega de los documentos a las autoridades federales, se reunieron sobre la carretera y advirtieron que esos documentos les van a llegar a la oficina del Comisionado Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, para que atiende la crisis migratoria de la franja fronteriza de México con Guatemala.

Irineo Mujica, de Pueblos Sin Fronteras, por su parte, estableció que les quedan menos de 20 días para salir de Tapachula con o sin documentos. Sin embargo, que están agotando todas las instancias federales para que las autoridades hagan su trabajo y atiendan la población migrante varada en Tapachula.

Admitió que hay esperanza y la confianza de que las autoridades del Poder Judicial, atiendan sus demandas y se les conceda algún tipo de ayuda para movilizarse hacia la Ciudad de México y continuar sus trámites en alguna oficina migratoria donde puedan trabajar y sostenerse.

Ángel Herrera, un migrante de Honduras que tramita su amparo, comentó que lleva dos meses en Tapachula, pero hay quienes tienen mucho más, pero no les resuelven nada.

Comentó que recurrió al juicio de amparo para poder solicitarle a las autoridades federales del Instituto Nacional de Migración (INM) les pueda resolver.

Viaja con su esposa y su hijo, quienes intentaron hacer los trámites de manera legal, pero no han tenido respuesta, “esta es la única esperanza que tenemos para poder salir de esta ciudad”.

Estas actividades han transcurrido de manera pacífica en las últimas horas. EL ORBE / M. Blanco