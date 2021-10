Debido a la Tercera Ola de Covid-19, Cremaron a 85 Fallecidos en Septiembre, por esa Enfermedad

* FUNERARIAS DE TAPACHULA REGISTRARON 3 PROCEDIMIENTOS AL DÍA.

Tapachula, Chiapas; 06 de octubre.- Dos de todas las funerarias que hay en Tapachula reportaron este miércoles que durante el mes de septiembre realizaron los servicios de cremación a 85 personas fallecidas por Covid-19 e la localidad, es decir, un promedio de casi tres diarios.

Moisés Tolentino Pérez, gerente comercial del Consorcio Bravo, dio a conocer en entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE que, durante el mes pasado, atendieron unos 35 decesos a causa de ese mal.

En cuanto a las muertes por otros motivos, como cáncer o paros cardiacos, se han atendido en la primea semana de octubre un promedio de seis casos.

“Estamos pasando por el mes de octubre, es una fecha importante porque las personas piensan que esto ya terminó y todavía se habla de una cuarta oleada de la pandemia, por lo que se debe sanitizar los espacios y usar las medidas sanitarias”, dijo.

El entrevistado indicó que en la ciudad todas las funerarias están atendiendo o brindan el servicio. Sin embargo, no todas cuentan con la infraestructura, la capacidad y la capacitación para poder hacer un traslado de Covid-19.

Insistió que hay muchos de los trabajadores que no utilizan un traje de protección, no desinfectan sus unidades, e incluso, que han sabido que otras funerarias que están brindando servicio de velación con cuerpo presente con Covid-19, con ataúd abierto, “y eso es una irresponsabilidad por parte de las empresas”.

Por lo mismo, a partir del pasado 18 de agosto las autoridades federales prohibieron las velaciones “y por eso nosotros tenemos selladas las salas para que solo sean servicios de inhumación o cremación directa. A muchos mexicanos les duele esa situación, porque están acostumbrados a despedir a los familiares de forma tradicional, pero la empresa se está apegando a todos los protocolos”, recalcó.

Criticó que esas empresas que están dando servicios de manera irresponsable, ponen en riesgo a las personas que llegan a los velorios y a su propio personal, porque no cuentan con medidas de seguridad, no desinfectan sus espacios, las carrosas no las fumigan y no cuentan con equipo de protección, “y por eso es un punto importante que las autoridades deben de verificar, regular, supervisar y se ponga mayor atención, cuidado y precaución”.

Por su parte, Manuel de Jesús Chacón Gálvez, director del Grupo Funerario Imperial, expresó que en la tercera oleada de la pandemia fue bastante intensa y hubo muchas defunciones. Solo en el mes de septiembre, según sus cifras, atendieron 50 decesos que requirieron ser cremados por Covid.

“Nosotros somos de las funerarias que menos presta en cuanto a Covid-19. Hay otras que tienen muchos más servicios que nosotros”, aceptó. EL ORBE / Nelson Bautista