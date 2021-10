Migrantes Arremeten a Golpes Contra Inspectores de “Servicios Públicos”

Tapachula, Chiapas; 07 de Octubre del 2021.- Un grupo de indocumentados de Haití, Honduras y El Salvador arremetieron a patadas y puñetazos en contra de varios Inspectores de Servicios Públicos del Gobierno Municipal, para impedir que fueran retirados de los espacios públicos de los que ya los hicieron suyos para la venta ilegal de productos de dudosa calidad y procedencia.

Los hechos, junto con fotografías y videos, ya fueron presentados ante las autoridades judiciales para que procedan conforme a derecho y no se permita la impunidad y la violación flagrante a las leyes mexicanas.

El titular de la Secretaría de Servicios Públicos, José Arturo Rojas Cárdenas, informó que fueron más de seis Inspectores que acudieron a invitarlos para que se retiraran de ese lugar y aceptaran ser reubicados en el mercado “Los Laureles”, pero los extranjeros no aceptaron y en su lugar decidieron, ahora, inundar con sus ventas al Parque Bicentenario, en pleno centro de la Ciudad.

Estableció que los operativos contra migrantes dedicados al comercio informal van a continuar de manera aleatoria en todos los parques y espacios públicos, tal y como lo marca la ley.

Recordó que esos vendedores extranjeros habían sido notificados oportunamente en dos ocasiones, pero no quisieron acatar la ley.

“Sin embargo, al querer accionar legalmente a través de las funciones que tienen los inspectores, resultaron agredidos los trabajadores municipales a manos de los extranjeros”, dijo.

Enfatizó que los migrantes están tratando de instalar la venta informal también en el Parque Bicentenario, y a cambio de retirarse de ahí y de otros lugares en los que han generado inconformidad popular, a que utilicen la parte exterior del mercado.

Las autoridades locales habían dado el permiso -a su solicitud- para que un extremo de ese parque se recabaran los documentos requeridos para sus amparos, pero no para convertirlo en un tianguis.

De acuerdo a sus cifras, de manera ambulatoria existen más de 700 migrantes que están en el Centro de Tapachula realizando venta informal, desde el vendedor de empanadas hasta aguas frescas.

Comentó que los alimentos que los migrantes preparan y se comercializan en ese sector de la Ciudad, son en condiciones insalubres.

Otros venden aguas embotelladas, refrescos, calzado, ropa, y unos más ofrecen sus servicios, como el corte de cabello, uñas, entre otros.

Pobladores de Comunidades Rurales ya no Soportan Tampoco a Migrantes

Tapachula, Chiapas; 07 de Octubre del 2021.- En el ejido Álvaro Obregón, de este municipio, la situación migratoria ha dejado un gran malestar, porque los extranjeros no tienen trabajo ni dinero, y caen en las garras de la delincuencia para poder sobrevivir.

David Casimiro Gutiérrez, productor en esa región, señaló en entrevista para EL ORBE que ahora los más afectados son los campesinos que tienen sus cosechas de productos y animales de corral, pero que los migrantes “levantan” afectando a la población local.

Por eso hizo un llamado al Gobierno Federal que solamente se aplique lo que dice la ley, es decir, que a los miles de migrantes varados en el municipio y no tienen cómo comprobar su legal estancia en el país, los deporten. Mientras que a los delincuentes o transgresores de la ley, sean de cualquier nacionalidad, los encarcelen.

“Porque nomás los abandonan en la frontera con Guatemala, los migrantes dan la vuelta y regresan. Por eso, de nada sirve que los aseguren, porque ellos saben el camino de retorno a Tapachula”, recalcó.

Así también, que el Gobierno de Estados Unidos ha estado mandando a los extranjeros a la frontera sur y es ahí, donde las personas y el Gobierno están siendo rebasados por la gran cantidad de migrantes que están varados y otros que andan deambulando.

Los negocios y las personas que circulan todos los días por la Ciudad, añadió, son los que andan con el temor de que los asalten.

“Es visible lo que ocurre en la Ciudad y en las comunidades rurales de Tapachula. Por ello, demandamos al Gobierno de México que actúe y siga con los operativos contra los migrantes que realizan actividades ilícitas”, comentó.

En ese mismo sentido, abundó, en toda la zona fronteriza pasa algo similar y las autoridades del Instituto Nacional de Migración “brillan por su ausencia y hacen caso omiso a la gran demanda de los ciudadanos, incluso ahora ya les dan más derechos a los migrantes que a los propios mexicanos”.

En su comunidad, destacó, los indocumentados han dejado una ola de violencia, accidentes, asaltos, homicidios y todo tipo de situaciones que continúan impunes “y esto es una bomba de tiempo en la que no tenemos otra solución que conformar nuestros grupos de vigilancia vecinal”.

Comentó que han solicitado la ayuda al Centro de Emergencias 911, pero que mandan una patrulla cuatro horas después, “por lo que es urgente que se atienda el tema ya que somos 18 mil personas que no tienen la protección que se requiere”. EL ORBE / M. Blanco