Otorgan Medalla de Honor “Belisario Domínguez” a Ifigenia Martínez y Dr. Manuel Velasco-Suárez: REC

* EL MANDATARIO DESTACÓ LA LABOR A FAVOR DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO, LA JUSTICIA, LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LOS DERECHOS HUMANOS.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió a la entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2021, máxima distinción que otorga el Senado de la República a mexicanas y mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad, a la senadora decana Ifigenia Martínez Hernández, así como en modalidad post mortem al doctor Manuel Velasco-Suárez.

Luego de atestiguar la entrega de esta condecoración a Ifigenia Martínez, de manos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, representante personal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal expresó su reconocimiento y felicitación a la galardonada por recibir la Medalla Belisario Domínguez debido a su aportación a la vida diplomática, política, económica y social de la nación.

“Su labor destacable y lucha incansable a favor de la democracia de México, de la justicia, la igualdad de género y los derechos humanos, abriendo brecha para que las mujeres puedan escalar y entrar a diferentes ámbitos, la hacen gran merecedora de este galardón que acuña el nombre de Belisario Domínguez”, manifestó.

Asimismo, reconoció el legado y la trayectoria del doctor Manuel Velasco-Suárez, quien, dijo, es un orgullo para las y los chiapanecos y mexicanos, no solamente por sus valiosas aportaciones en materia de salud, sino también a favor de la salud, educación, la libertad y la dignidad.

Durante la sesión solemne realizada en la Antigua Casona de Xicoténcatl, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, inició los trabajos y respondió al pase de lista en honor a Belisario Domínguez, mientras que el senador Sergio Pérez Flores, secretario de la Mesa Directiva, leyó la proclama histórica del doctor y senador Belisario Domínguez.

Al hacer una semblanza de la vida y trayectoria política de Ifigenia Martínez Hernández, la senadora Sasil de León Villard, presidenta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, destacó que es una mexicana que rompe paradigmas para luchar por las mujeres, la igualdad y la justicia. “Es un ejemplo vivo de amor al servicio público y pieza clave en la histórica transformación del país, siempre en la primera línea de batalla para contribuir al mejoramiento de la patria”.

En su discurso, Ifigenia Martínez sostuvo que esta presea constituye el compromiso de seguir trabajando a favor de la búsqueda de la paz, la igualdad, la justicia y el bienestar las y los mexicanos, y detalló que a más de 30 años de la creación de la corriente democrática, y bajo el actual liderazgo del presidente López Obrador, contar con un gobierno democrático de izquierda, representa un gran logro para la nación y de quienes han sido parte de este movimiento.

Subrayó la importancia de trabajar en unidad en torno a los grandes proyectos de nación, donde el principal objetivo es avanzar en la construcción de un México fuerte, democrático y de progreso económico y social. “Ahora más que nunca hay que estar unidos para fortalecer el desarrollo nacional, México es nuestra casa y causa común, y como Belisario Domínguez, hago un llamado al compromiso y al deber”.

Jesús Velasco-Suárez Siles, quien recibió la presea que se le otorgó a su padre de manera póstuma, calificó a su padre como un humanista y pacifista comprometido, cuyo eje de acción fue servir a la sociedad y luchar por sus ideales y el progreso del país, al igual que lo hizo don Belisario Domínguez. Por eso “hoy es un homenaje luctuoso y al mismo tiempo un reconocimiento a su legado que sigue tangible, porque se reflejó en la construcción de instituciones no solo en obras físicas, sino la formación de recursos humanos de alta especialidad.

Cabe mencionar que Sánchez Cordero explicó que, debido a que el año pasado no pudo entregarse la Medalla Belisario Domínguez 2020 a las personas integrantes del Sistema Nacional de Salud por su lucha contra la COVID-19, la presea quedará en resguardo de la Secretaría de la Mesa Directiva para que, posteriormente, sea entregada al personal de salud; sin embargo, se cumplió con la inscripción respectiva en el Muro de Honor.

Finalmente, se hizo un minuto de silencio para honrar la memoria de integrantes de la orden mexicana de la Medalla Belisario Domínguez que han fallecido, luego se develó con letras doradas los nombres de Ifigenia Martínez Hernández y Manuel Velasco Suárez en el Muro de Honor y, en el Patio Central, se montó una guardia de honor ante la estatua de Belisario Domínguez. Comunicado de Prensa