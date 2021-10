Detectan Huachicol de Energía Eléctrica En la Comunidad de Frontera Talismán

* EN CABLES SOBRE EL RÍO SUCHIATE ALIMENTABAN ELECTRICIDAD A COMUNIDADES DE GUATEMALA.

Tapachula, Chiapas; 08 de octubre del 2021.- Un grupo de habitantes de la comunidad Frontera Talismán solicitaron la intervención de las autoridades federales para investigar el supuesto tráfico de energía eléctrica hacia la población contigua, en territorio guatemalteco.

De acuerdo a los denunciantes, el “huachicoleo” de energía eléctrica lo realizaron unas personas colocando cables desde los tendidos en lado mexicano hacia las viviendas en la parte centroamericana.

Esta red ilegal se podía apreciar -hasta la noche de este viernes- por encima del río Suchiate, cerca del puente internacional que une a ambas naciones.

Autoridades gubernamentales y de la paraestatal habrían llegado en la noche para corroborar la denuncia y se percataron que, efectivamente, se estaba llevando a cabo el tráfico de energía.

Se cree que desde donde fueron conectados los cables en la parte mexicana, no hay medidores de ningún tipo, por lo que no solamente se trata de un tráfico ilegal sino también de un robo a la nación.

Aún cuando apenas se han empezado a realizar las indagatorias, se sospecha que en las maniobras tuvieron que participar no solo pobladores de Frontera Talismán, sino también personal con experiencia y equipo para manejar redes eléctricas de alta tensión.

Se teme también que tuvieron que verse beneficiadas las propias autoridades ejidales, porque el ilícito esta a la vista de todos y forzosamente se tuvieron que dar cuenta de ello.

Se estima que la parte jurídica de la Comisión Federal de Electricidad presentara en las próximas horas una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables, pero que también se pedirá que se abra una carpeta de investigación, para que los que hayan intervenido no gocen de impunidad.

De corroborarse este ilícito, se uniría a todos los que ocurren cada día en ese cruce fronterizo, que, según han señalado las víctimas, sectores productivos y representantes de la sociedad, empieza con la corrupción migratoria aduanal, y de todo tipo.

Y es que ese cruce fronterizo y el ubicado en el municipio de Suchiate está considerado como una puerta abierta a cualquier tipo de contrabando, no solo de mercancía y de personas, sino también de drogas, armas y de otros productos prohibidos en México.

Por eso los mercados locales en los municipios de la región están literalmente inundados de medicamentos milagro, bebidas embriagantes, cigarros, cohetes, ropa, zapatos clonados e infinidad de artículos de dudosa procedencia y calidad, sin que ninguna autoridad haga algo para evitar su comercialización.

Es más, se ha señalado insistentemente que pasan cargamentos de aceite de palma africana, café, cacao, mariscos, reses, marranos y muchos otros de varias toneladas diarias, del que tampoco se percatan las autoridades.

Apenas en el sexenio pasado se crearon corporaciones policiacas como la Preventiva y la Policía Fronteriza, precisamente para hacer frente a ese flagelo, pero se desconoce si carecen de la experiencia para combatir esos ilícitos o si los agentes fueron absorbidos por la corrupción.

Se teme que el huachicol eléctrico de Frontera Talismán pudiera ser solo la punta del iceberg, y que ese tráfico de energía se pudiera estar extendiendo por muchos kilómetros a lo largo de la franja fronteriza. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello