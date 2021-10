INM Expide Más de Mil Salvoconductos Para Migrantes Varados en Tapachula

* TIENEN 20 DÍAS PARA SALIR DEL PAÍS O SERÁN DEPORTADOS.

Tapachula, Chiapas; 09 de octubre.- Más de mil oficios de salida, conocidos por los migrantes como salvoconductos, han emitido las autoridades mexicanas a indocumentados de distintas nacionalidades en las últimas horas para que puedan irse de inmediato de la ciudad y, además, dejen el país de manera definitiva en un lapso no mayor de 20 días, luego de haber ingresado ilegalmente y permanecer varados muchos meses en Tapachula.

De acuerdo a organismos defensores de los derechos humanos, en las últimas 72 horas, el Instituto Nacional de Migración (INM), ha emitido esos documentos para que los extranjeros puedan salir de territorio nacional, tal y como lo habían estado pidiendo desde el año pasado.

Quien no acate esa disposición de las autoridades mexicanas, serán asegurados y se les considerará que no están cumpliendo con su legal estancia en el país y tendrán que ser repatriados a sus naciones de origen.

Se dijo que ese tema no lo saben claramente los migrantes y tampoco se los dicen. Incluso que creen que les están expidiendo un documento para que puedan seguir con sus trámites de solicitud de asilo o que ya están regularizados en materia migratoria.

Sin embargo, los organismos advierten que los dejarán pasar el tiempo para que, cuando vayan a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o a realizar algún otro trámite e inclusive si van a tener algún hijo mexicano o casarse con una mexicana, no van a poder hacer ningún proceso por este ordenamiento ilegal y que, por lo tanto, correrán el riesgo de ser detenidos y repatriados.

En el documento que les están expidiendo se lee que «los migrantes tienen 20 días naturales a partir de la fecha de notificación para que abandonen territorio nacional, sin que la autoridad por dónde efectúe su salida le exija documento alguno. En tal sentido está autoridad tiene bien a emitir un oficio de salida del país de manera definitiva por la frontera más cercana a favor de dicha persona».

Asimismo, hicieron hincapié que las autoridades mexicanas están haciendo del estado de Chiapas, la entidad única en cuanto a la Ley de Migración, protección, asilo y refugio, “porque la Comar no quiere atender a la población haitiana en la Ciudad de México”.

Estás acciones, abundaron, son tomadas en consideración solo en Chiapas, porque en los demás estados del país se está atendiendo a los migrantes de manera normal.

Por ello, muchos consideran que la única opción de los haitianos y del resto de los migrantes será caminar en próximos días en caravana hacía la Ciudad de México para poder tramitar sus documentos de manera legal.

Y es que a pesar de los riesgos y operativos de las autoridades mexicanas para frenar el avance de su camino, advirtieron que se van arriesgar para no permanecer más tiempo en la ciudad. EL ORBE / M. Blanco