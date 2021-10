Más de 500 Sexoservidoras Ofrecen sus Servicios en el Centro de Tapachula, sin Control Sanitario

*Aumenta 150 por Ciento los Contagios de Enfermedades Sexuales.

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre.- Al menos unas 500 mujeres ofrecen sus servicios como trabajadoras sexuales en el Centro de la Ciudad, sin contar las que hacen lo mismo en bares, cantinas y otro tipo de antros de vicio.

Elvira Madrid Romero, presidente de la organización “Brigada Callejera”, dijo en entrevista para EL ORBE, que actualmente están realizando un diagnóstico para determinar cuántas son y en dónde exactamente laboran.

Muchas de ellas se desempeñan de manera clandestina, dijo, por su propia necesidad económica, y “porque, por desgracia, las personas no les dan trabajo a las migrantes y les exigen que estén regularizadas en el tema migratorio y que presenten sus papeles, pero carecen de ellos”.

Aclaró que ahora en Tapachula no solamente son las mujeres que se dedican a realizar el trabajo sexual, porque también hay hombres, trans y gay, “también por la misma necesidad que los ha orillado a sostenerse o a sus familias”.

Manifestó que la edad de las mujeres que se dedican a ello en la localidad oscila entre los 22 y 35 años, donde se tienen ya también a grupos de haitianas laborando en el trabajo sexual.

Además, alertó que se ha tenido un incremento considerable en el número de personas infectadas de enfermedades de transmisión sexual, por lo que se ha realizado campañas para el uso de anticonceptivos.

Puso como ejemplo a la Sifilis, que calculó tiene un aumento de alrededor del 150 por ciento en los casos detectado por esas organización altruista en la Ciudad; además de una situación similar de VIH, papiloma humano y otras enfermedades por contacto sexual.

Brigadas Callejeras entregó este lunes unas cien despensas para las mujeres que realizan el trabajo sexual en la localidad y que no cuentan con los recursos suficientes para poder comprar los productos de primera necesidad. EL ORBE / Nelson Bautista