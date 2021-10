IMSS Chiapas Aplicará vacuna en los Hospitales Generales de Zona No. 1 en Tuxtla Gutiérrez y No. 2 en Tapachula

Hoy lunes 18 de Octubre iniciará en Chiapas la vacunación contra COVID-19 a menores de edad con comorbilidades y para adolescentes embarazadas a partir de la novena semana de gestación; las sedes de inmunización serán exclusivamente las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel.

Para dar inicio a la vacunación en este sector de la población, arribaron ayer al Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” más de 25 mil dosis del biológico Pfizer-BioNTech, el cual tiene una eficacia de 95% después de la segunda dosis.

Actualmente la vacuna Pfizer es la única que ha demostrado seguridad e inmunogenicidad en personas de 12 años en adelante, además cuenta con la aprobación para su aplicación de emergencia por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de Me?xico.

Las enfermedades o factores de riesgo que fueron considerados en la Guía Estratégica de Vacunación contra COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años son: condiciones cardiacas crónicas, enfermedad pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endócrinas, inmunosupresión moderada a grave, asplenia o difusión del vaso y enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas y embarazo adolescente.

Para conocer a detalle qué enfermedades se han considerado los padres de familia o tutores pueden ingresar a la página http://vacunacovid.gob.mx en el apartado vacunación para adolescentes.

Las sedes de la inmunización serán el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tuxtla Gutiérrez, Hospital General “Belisario Domínguez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Hospital “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” de la Secretaría de Salud (Ssa) de Chiapas, Hospital de Especialidades Pediátricas del Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE), Hospital de Especialidades “Vida Mejor” del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), Hospital General de Zona No.1 “Nueva Frontera” de IMSS en Tapachula, Hospital General Regional “María Ignacia Gandulfo” de la SsA y el Hospital General de Palenque.

Cabe recordar que desde el 1 de Octubre inició el registro para la vacunación contra la COVID- 19 para niños y jóvenes de 12 a 17 años con comorbilidades y para adolescentes embarazadas a partir de la novena semana de gestación.

Aquellos padres o tutores que aún no hayan hecho el registro pueden realizarlo en la página mivacuna.salud.gob.mx, tan solo deben tener a la mano CURP de sus hijas e hijos, datos de contacto como: datos del menor y del padre, madre o tutor, teléfono y correo electrónico.

En las opciones de la página tendrán que seleccionar el grupo de riesgo o comorbilidad al que pertenecen su hija o hijo, según el diagnóstico clínico; además de indicar la institución, unidad de atención o servicio particular en donde es atendido.

Al acudir a la vacunación los padres de familia o tutores deberán presentar el comprobante impreso, llevar el carnet y/o constancia que certifique el diagnóstico de una de las enfermedades de riesgo, expedida por el médico tratante, seguir las indicaciones del personal de la Brigada Correcaminos.

A fin de garantizar las medidas sanitarias, se invita a las y los asistentes a hacer uso correcto y obligatorio de cubrebocas, tapando nariz y boca, así como utilizar los puestos de higiene de manos al ingreso a los módulos, lavando con agua y jabón, o bien, aplicación de alcohol gel al 70 por ciento, y mantener la sana distancia.

La inmunización para este sector de la población forma parte del Plan de Refuerzo de Vacunación contra COVID-19, el cual es posible gracias al trabajo en equipo del Gobierno del Estado, Secretaría de Salud en Chiapas, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Bienestar, ISSSTE, ISSTECH, Guardia Nacional, Protección Civil de Chiapas, Ayuntamientos, Universidades públicas y el IMSS en Chiapas. Boletín de Prensa