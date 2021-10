Liderazgos Religiosos, Clave en la Vacunación contra COVID-19

* Destaca Zoé Robledo.

El Maestro Zoé Robledo, encargado del Plan de Refuerzo de Vacunación contra COVID-19 en Chiapas y director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) agradeció el apoyo y solidaridad que líderes religiosos han brindado al incentivar la inmunización entre sus feligreses.

Zoé Robledo recalcó que en Chiapas los liderazgos religiosos son claves para promover la inmunización contra COVID-19 entre los feligreses que por diversos motivos aún no se han aplicado el biológico, y llamó a las comunidades eclesiasticas a sumarse al Plan de Vacunación en el estado.

Este domingo obispos de Chiapas enviaron un mensaje para invitar a las chiapanecas y los chiapanecos a acudir a aplicarse el biológico contra el virus SARS-CoV-2, pues insistieron en que vacunarse es salud y una responsabilidad de todas y todos.

“Como obispos de Chiapas que nos interesa la salud queremos informarles que ya estamos vacunados, puesto que vacunarse no es falta de fe, no es pecado. No nos dejemos llevar por ideologías que solo nos confunden, por eso los obispos los invitamos a vacunarse”, pidieron.

En el mensaje para la población chiapaneca participaron el Arzobispo de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor Fabio Martínez Castilla, junto al obispo de la diócesis Tapachula, Monseñor Jaime Calderon; el obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Monseñor Rodrigo Aguilar y los obispos auxiliares Monseñor Luis Manuel López y Monseñor José Luis Mendoza.

En días anteriores representantes del Plan de Vacunación en Chiapas se reunieron con líderes religiosos integrantes del Consejo de Iglesias Evangélicas del estado para despejar dudas y sensibilizar acerca de la importancia de la inmunización contra el virus SARS-CoV-2.

Derivado de esa reunión el presidente del Consejo de Iglesias Evangélicas de Chiapas, Julio Issac Estrada Becerra, llamó a los feligreses a aprovechar la oportunidad de vacunarse contra la COVID-19.