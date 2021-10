Más de 18 Mil Migrantes con Amparos Preparan Caravana En Centroamérica Avanzan Indocumentados Para Unírseles

* MAÑANA SÁBADO TIENEN PLANEADO SALIR DE TAPACHULA CON RUMBO A LA CDMX.

Tapachula, Chiapas; 21 de octubre del 2021.- En los cuatro juzgados federales ubicados en la localidad ya hay más de 18 mil juicios de garantías a favor de migrantes que solicitan salir de Tapachula, transitar por territorio mexicano y en un lapso no mayor de 15 días, llegar a los Estados Unidos. Esta petición ha sido la súplica que le han hecho al Instituto Nacional de Migración (INM), pero no los han atendido en dos años de espera.

Nunca antes se había registrado esta situación en México, en el que existe esa cantidad de solicitudes legales, que no es otra cosa más que un reflejo de la crisis migratoria que se vive en Tapachula.

Los representantes de los migrantes dijeron este jueves en las afueras de los tribunales que la ley ampara a las personas extranjeras, y que tienen 15 días para poder realizar los trámites administrativos migratorios y que por ello, van a caminar en la “Marcha por la libertad, la paz y la dignidad”.

Ellos acudieron, esta vez, al Poder Judicial para interponer 39 juegos de juicios de garantías con alrededor de 40 a 50 personas cada uno.

Indicaron que los jueces federales ya les entregaron las primeras resoluciones a unos 2 mil 500 del primer bloque, y en todos los casos –según sus versiones- les están otorgando la suspensión del acto reclamado, es decir, que no los pueden detener ni deportar.

A pesar de que se tiene pensado caminar para llegar a la Ciudad de México, existe la posibilidad de que puedan usar camiones para poder avanzar más rápido a su destino, sobre todo para el traslado de niños y mujeres.

Apresuran Paso en Centroamérica Para unirse en la Caravana

Miles de indocumentados agilizaron su paso por Centroamérica en las últimas horas, para cruzar de Guatemala a la frontera sur de Chiapas, la cual está convertida en una coladera para personas y cualquier tipo de mercancías.

La idea es llegar a tiempo hasta Tapachula y participar en la caravana que saldrá de la localidad en la mañana de este sábado hacia la Ciudad de México y después a los Estados Unidos.

De acuerdo a organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos, hay en tránsito unas 40 mil personas que tienen ese mismo objetivo, la mayoría ya en Guatemala.

Los migrantes están buscando todas las formas de salida. Unos vienen caminando, otros transbordando o en camiones para trasladarse lo más rápido posible y pasar en una migración hormiga.

Los extranjeros que se encontraron varados durante varios meses en diversos países centroamericanos, han salido de manera impresionante porque les quedan pocas horas para cruzar el Suchiate y llegar a Tapachula.

Se calcula que estaban ingresando de manera ilegal a Chiapas unos mil extranjeros al día, pero que ahora son mucho más. “las unidades del transporte colectivo les están cobrando 20 dólares (unos 400 pesos) a cada uno para trasladarlos a Tapachula, en una muestra más de la impunidad y la corrupción.

Este nuevo éxodo proveniente de Centroamérica busca unirse a la marcha a toda costa. De no poder salir de la ciudad, la crisis migratoria de Tapachula se convertiría en una catástrofe. EL ORBE / M. Blanco