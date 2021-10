Parte de Tapachula Nueva Caravana de Migrantes. Avanzan en la Costa, Pernoctan en Álvaro Obregón

* EL CONTINGENTE ESTÁ FORMADO POR ALREDEDOR DE MIL 500 INDOCUMENTADOS DE VARIAS NACIONALIDADES.

Tapachula, Chiapas; 23 de octubre del 2021.- Durante dos años clamaron que fueran atendidos por el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero los tuvieron dando vueltas que solo eran promesas para mantenerlos varados en la ciudad,

Por eso miles de migrantes de más de cien nacionalidades tomaron el valor de partir este sábado por la mañana en caravana desde Tapachula, la mayoría de ellos con amparos federales en mano y con destino a la Ciudad de México, luego de varios días de buscar salir de esta ciudad que fue saturado por la llegada inusual de extranjeros.

Este enorme contingente lleva consigo maletas, paraguas, bolsas, agua, carriolas, además de la ilusión y la esperanza de poder avanzar a su destino.

Conformada en su mayoría por niños, mujeres y hombres que salieron del Parque Bicentenario alrededor de las 8 de la mañana, empezaron su tránsito sobre la carretera costera que los encamina a la costa del Estado, y poco a poco se fueron integrando más.

A la voz de “sí se puede, sí se puede”, en el contingente participan migrantes de Haití, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Salvador, entre otros.

El migrante de El Salvador, Isaac Andrés, dijo a EL ORBE que Migración no los estaba dejando salir, “pero la mayoría tenemos resolución de los jueces federales a nuestro favor y visas humanitarias Nosotros hemos estado trabajando aquí y no se encuentran oportunidades”.

Además recalcó que quieren cumplir sus sueños y que por eso van a caminar hasta donde se pueda, “no hay miedo, no hay nada, nosotros queremos llegar para cumplir nuestras metas».

Los migrantes avanzan a paso lento, debido a que llevan una organización y van esperando a las mujeres y niños para evitar que se queden en el camino y sean detenidos por los elementos de la Guardia Nacional y de Migración.

Otro de los migrantes, pero de Honduras, Edgar Antonio Gutiérrez, comentó que lleva un año y dos meses en espera y que los tienen atrapados en Tapachula, incluso intentó comprar los papeles, pero no tuvo éxito.

La mayoría de los jóvenes migrantes caminan con banderas y una cruz sobre la vía federal bajo temperaturas superiores a los 36 grados.

Esta caravana va acompañada de miembros de Centro de Dignificación Humana y de la organización Pueblos Sin Fronteras, quienes insistieron que lo único que buscan es ser escuchados y que se atienda a los migrantes.

Indicaron que van a resistir pacíficamente a cualquier intento de aseguramiento de parte de las autoridades de la Guardia Nacional y Migración

DECIDEN DESCANSAR EN ALVARO OBREGÓN

El contingente fue avanzando lentamente hasta llegar al ejido Viva México, en la salida oriente del municipio. Ahí los esperaba el primer agrupamiento de uniformados federales que, con equipos antimotines, trataron de evitar el paso de los extranjeros, pero no pudieron.

En ese lugar, vinieron los empujones y la confrontación, aunque sin que supuestamente se reportaran lesionados ni detenidos

Aun cuando la idea original era llegar hasta el municipio de Huehuetán para descansar, la marcha decidió desviarse en el crucero al ejido Álvaro Obregón para pernotar y retomar su rumbo en la mañana de este domingo.

Los extranjeros llegaron primeramente a las inmediaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), número 31.

Momentos después se dividieron en grupos, algunos al parque central y otros hacia las áreas circunvecinas, en donde descansaron.

En la plaza principal de este ejido se ubicaron en la cancha techada, en el kiosco, una cancha de fútbol y debajo de los árboles, luego de haber caminado unos 15 kilómetros en seis horas

Improvisaron algunas casas de campaña elaboradas de cartón, sabanas y colchonetas, y muchos más solo acostados en el piso.

Algunas organizaciones han ayudado con agua y atención médica durante su salida de Tapachula por la carretera costera. EL ORBE / M. Blanco