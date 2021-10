Inauguramos Obras de Infraestructura Vial que Benefician a la Población de Palenque: REC

Durante la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico de calles y avenidas en barrios del municipio de Palenque, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que estas acciones, que permiten avanzar hacia una mejor condición de movilidad y seguridad, forman parte también del trabajo honesto y transparente que se impulsa en Chiapas para atender las justas demandas del pueblo, que tiene derecho a gozar del presupuesto público y mejorar su calidad de vida.

Luego de recorrer la rehabilitación de la 8ª Avenida Norte del Barrio San Miguel y la Calle Francisco Javier Mina del Barrio Los Olvidados, donde también se arreglaron las banquetas, alcantarillado, y drenaje, y se instaló alumbrado público mediante energía solar, el mandatario se mostró satisfecho de constatar que la gente disfruta de esta obra, que era un reclamo añejo y que se realizó gracias al manejo eficiente de los recursos públicos, sin caer en las malas prácticas que, por muchos años, frenaron el desarrollo y progreso de la entidad.

En ese sentido, afirmó que siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la consolidación de la Cuarta Trasformación, en Chiapas no existe competencia política porque los tres niveles de gobierno trabajan de forma coordinada y con el deber ético de hacer causa común para sacar adelante las propuestas más sensibles de la población y abonar al crecimiento del índice de desarrollo humano de la entidad, sin ninguna distinción.

Nosotros desde un principio nos comprometimos a trabajar por el bien común, a fin de que el pueblo viva con los beneficios que le den bienestar, y las calles, las carreteras, el drenaje y el alumbrado público son fundamentales, así que cuenten con su gobierno; no nos vamos a echar hacia atrás, porque deseamos que pueblo y gobierno no se separen, para que hagamos historia y saquemos adelante el porvenir de Chiapas y de México, apuntó.

Por su parte, el alcalde Jorge Cabrera Aguilar reconoció la voluntad política del gobernador Rutilio Escandón al gestionar diversos apoyos que coadyuvan al crecimiento de su municipio, como este tipo de obras que permitirán mejorar la imagen de la ciudad y el tránsito vehicular, en beneficio de más de 42 mil habitantes. Comunicado de Prensa