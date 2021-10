Alcaldes se Suman al IMSS Para Fortalecer Vacunación Contra el Covid: Zoé Robledo

* En Ocozocoautla, Jiquipilas y Cintalapa.

*El Director General del IMSS visitó los tres municipios donde agradeció el apoyo de alcaldes y líderes de comunidades en el proceso de inmunización

*En la zona Norte, Zoé Robledo presenció el inició de vacunación a 2 mil trabajadores agrícolas que recibieron el biológico Pfizer

Los nuevos Presidentes Municipales de Ocozocoautla, Jiquipilas y Cintalapa se sumaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para fortalecer el Plan de Refuerzo de Vacunación contra COVID-19, que dirige el Maestro Zoé Robledo Aburto.

Durante la gira de trabajo que realizó Robledo Aburto en la zona Centro de Chiapas, los Alcaldes coincidieron en que la unión de esfuerzos será la clave para que Chiapas siga aumentando el porcentaje de vacunación, sobre todo en las localidades, por lo que se comprometieron a trabajar coordinadamente con el IMSS y las instituciones que integran el Plan de Refuerzo.

En su visita, el director del Seguro Social agradeció el apoyo brindado durante los 111 días que lleva el Plan de Refuerzo, mismos en los que la zona Centro de Chiapas se ha destacado por encabezar la cobertura de vacunación.

En Ocozocoautla, Zoé Robledo, reconoció al alcalde Javier Alejandro Maza Cruz y a su equipo de trabajo porque desde el primer día al frente del municipio se sumaron a los esfuerzos de la vacunación.

El Director del IMSS refrendó su compromiso con Ocozocoautla, y los invitó a fortalecer las acciones de convencimiento, para que en lo que resta del año el pueblo de este municipio pueda decir “calma Coita, ya estamos vacunados”.

Puso a disposición de los Agentes Municipales y Comisariados Ejidales al personal médico para que acudan a las localidades apartadas a aclarar las dudas y los mitos que existen en torno a la vacunación.

“Para convencer hay que estar convencidos y para estar convencidos hay que estar vacunados, yo los invito a que juntos hagamos trabajo de concientización, que aclaremos todos esos rumores y mentiras porque las vacunas son seguras, son el arma contra la pandemia y nuestro personal hace un gran esfuerzo por llevar el biológico, se levantan en la madrugada, van por caminos difíciles porque quieren proteger al pueblo”, dijo.

Posteriormente, en su visita a Jiquipilas, Zoé Robledo, mencionó que, pese a la dispersión de la población en Chiapas, la vacunación en el Estado avanza satisfactoriamente, pues se han empleado estrategias como la vacunación Casa por Casas y la de localidades con menos de 2 mil habitantes.

“Nuestro querido Chiapas tiene la más alta dispersión de la población, 45 por ciento de los chiapanecos viven en una cabecera municipal y el 55 por ciento vive en una localidad, y es ahí donde tiene que estar la vacunación porque aún estamos a tiempo y es nuestro compromiso de vacunar al mayor número de chiapanecas y chiapanecos”.

En tanto, en Cintalapa ante ejidatarios y líderes de comunidades aseguró que en Chiapas “hay gente dispuesta a ayudar, a ser la diferencia y hacer algo por su comunidad”, y el Plan de Refuerzo es una oportunidad para hacerlo.

“Todos tenemos un pariente, conocido, vecino que aún no se vacunado y ahí hay que entrarle para despejarle dudas, convencerlo de que es la única manera que tenemos para protegernos de esta pandemia del coronavirus, que ha sido uno de los retos más difíciles de la humanidad”, enfatizó.

Fortalecen Vacunación Anti COVID-19 en Zona Norte de Chiapas.

La vacunación contra COVID-19 en Chiapas no para, y como parte del Plan de Refuerzo este sábado en la comunidad San Cayetano, perteneciente al municipio de El Bosque comenzó la inmunización a 2 mil trabajadores agrícolas y de población en general.

Luego de que se les informara de los beneficios de la vacuna anti COVID-19 y se les despejaran las dudas y los mitos, en español y en lenguas originarias, los trabajadores de la empresa Reintegrante Internacional accedieron a recibir el biológico Pfizer contra el virus SARS-CoV-2.

Zoé Robledo comentó que la vacunación a este sector de la población de la zona Norte de Chiapas generará confianza en más pobladores de la región, donde aún hay gente que no ha recibido una dosis contra la COVID-19.

Destacó la responsabilidad y conciencia de los agricultores al inmunizarse contra COVID, además los felicitó por ser un ejemplo como gente trabajadora y valiente, y los exhortó a llevar el mensaje de que las vacunas son seguras.

Hizo un llamado al Agente Municipal y a los líderes de las comunidades para que difundan el mensaje de vacunación para que cada vez sea más la gente de Chiapas que tenga la protección contra el Coronavirus.

Entregan Distintivos Brigada Correcaminos y de Seguridad Sanitaria a Grupo Aexa.

Gracias a sus acciones para garantizar el retorno seguro y saludable a los centros laborales y sumarse al Plan de Refuerzo de Vacunación contra COVID-19 en Chiapas, el director general del Seguro Social entregó los distintivos Brigada Correcaminos y de Seguridad Sanitaria a Grupo Aexa.

Junto al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez y del representante de la Brigada Correcaminos en Chiapas, Doctor Enrique Ureña Bogarín y el coordinador de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel, Manuel Cervantes Ocampo, Zoé Robledo reconoció el apoyo del presidente de Grupo Aexa, Marco Antonio Torres, así como de todo su equipo de trabajo, pues gracias a su colaboración más chiapanecas y chiapanecos están vacunados contra la COVID-19.

Por otra parte, informó que al corte del 29 de Octubre la ciudad de Tuxtla Gutiérrez cuenta con una cobertura de vacunación contra COVID-19 de 88.5 por ciento, cifra que ha sido posible gracias “al trabajo titánico” de las instituciones que integran el Plan de Refuerzo, entre ellas el Ayuntamiento capitalino, por lo que agradeció el apoyo del alcalde, Carlos Morales. Comunicado de Prensa