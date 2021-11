Arriban a Chiapas 106 Mil 840 Dosis Contra el Covid-19 Para Reforzar Vacunación: REC

El Biológico fue Trasladado y Resguardado por Personal de la SEDENA

Con la finalidad de dar continuidad al proceso de inmunización contra el COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó del arribo a Chiapas de 106 mil 840 vacunas, de las cuales 25 mil 740 son marca Pfizer y 81 mil 100 AstraZeneca, lo que permitirá abonar y avanzar en la protección de la salud de más chiapanecas y chiapanecos, ante este virus tan infeccioso.

El mandatario estatal sostuvo que este nuevo lote, el cual se encuentra resguardado en el Almacén General de la Secretaría de Salud, llegó a la entidad gracias al respaldo y apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien está pendiente de que a Chiapas no le falte dicho medicamento tan importante para la salud de la población y que ha ayudado a mitigar los contagios y defunciones por esta enfermedad.

“En Chiapas sigue fluyendo la llegada de más vacunas contra el coronavirus, por lo tanto, agradecemos las gestiones del Gobierno Federal para que el abastecimiento esté asegurado, y garantizar a la entidad las suficientes dosis que hagan frente a dicha emergencia sanitaria”, subrayó al asegurar que todas las vacunas son de alta calidad, eficaces y seguras para prevenir y salvar vidas.

Por ello, Escandón Cadenas convocó a la ciudadanía mantenerse informada y acudir a los módulos correspondientes para aplicarse este biológico, a fin de salvaguardar la integridad, tanto propia como de los seres queridos.

Agregó que aunque el Estado se mantiene en color verde del Semáforo Epidemiológico, es importante continuar con la actitud responsable, no caer en excesos de confianza y cumplir las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales.

Durante la recepción de las vacunas estuvo presente personal del Sector Salud del Estado y elementos del Ejército Mexicano, como parte del Plan DN-III-E.