Iglesia Católica Cierra sus Puertas a Integrantes de la Caravana Migrante

*En el Municipio de Mapastepec.

Tapachula, Chiapas; 31 de Octubre del 2021.- Una mujer migrante que viaja en la caravana que se mantiene en el municipio de Mapastepec denunció ante los medios de comunicación que la Iglesia Católica en el templo de San Pedro Apóstol, les cerró sus puertas con cadenas y candados a los extranjeros que van de paso por este municipio.

Añadió que por la mañana ingresó a su nieto que tenía mucha fiebre a ese lugar, oraron y se quedaron después de misa, pero les dijeron que la iglesia no era para platicar.

En ese lugar, los fieles católicos se mantuvieron este domingo en el templo y lo cerraron con una cadena y candado, y se negaron a proporcionar alimentos, agua o algún tipo de ayuda humanitaria.

Esto, a diferencia de otros municipios como Huehuetán, Huixtla, Escuintla, Villa Comaltitlán y Acapetahua, que se solidarizaron ante el paso de la caravana de migrantes, donde les dieron abanderamiento, agua y atención médica, además de que los ciudadanos y grupos civiles también contribuyeron para que esta caravana avance y salga de Chiapas y pueda llegar a su destino.

“En Mapastepec hemos sido ignorados completamente la mayoría de las tiendas nos han cerrado. Nosotros queremos comprar, no venimos a robar, somos migrantes”, indicó.

También agregó que “a la Iglesia le pedimos que no sean tan implacables con nosotros los migrantes, porque prácticamente somos discriminados. Venimos de 12 países y todos estamos a la orilla, nos miran como si fueran bicho raro. Salimos de Tapachula porque nos negaron los papeles, de lo contrario fuéramos en transporte”, comentó.

Recordó que el discurso de la Diócesis de Tapachula, que abarca los municipios de la Costa de Chiapas, ha sido que ayudan de manera permanente a los migrantes, pero en teoría. EL ORBE / M. Blanco