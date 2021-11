Vacunación Contra Covid en Chiapas Continuará Este 1 y 2 de Noviembre

* Informa el IMSS.

El Plan de Refuerzo de Vacunación contra COVID-19 no para en Chiapas, y el 1 y 2 de Noviembre los macrocentros y centros de vacunación permanecerán abiertos en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Aunque en las diferentes sedes de inmunización se aplicarán primeras y segundas dosis, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas hace un llamado a las personas mayores de 18 años, que por alguna razón no hayan recibido alguna dosis, a aplicarse el biológico contra el virus SARS-CoV-2, pues es la principal herramienta para combatirlo.

A fin de garantizar las medidas sanitarias, se invita a las y los asistentes a hacer uso correcto y obligatorio de cubrebocas, tapando nariz y boca, lavarse las manos con agua y jabón, o bien, aplicar alcohol gel al 70% y mantener la sana distancia.

Y para que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera, se recuerda que los centros de vacunación están abiertos toda la semana, incluidos sábado y domingo, pues en este momento el principal objetivo es seguir con la aplicación de primeras dosis para proteger a más chiapanecas y chiapanecos.

Al cierre del viernes 29 de Octubre Chiapas lleva un avance del 60 por ciento de inmunización, pues se han vacunado 2 millones 174 mil 417 personas, además gracias al Plan de Refuerzo, a cargo del Maestro Zoé Robledo, las Brigadas Correcaminos han visitado mil 751 localidades y 180 mil casas visitadas.

Por otra parte, el IMSS en Chiapas informa que el 1 y 2 de Noviembre las unidades médicas y hospitales del Seguro Social laborarán con normalidad, además recomienda a la población quedarse en casa durante las celebraciones de Día de Muertos, así como no bajar la guardia y seguir con las medidas de sana distancia, higiene de manos y uso correcto de cubrebocas, para evitar contagios de COVID-19. Boletín de Prensa