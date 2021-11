Incontrolable la Apertura de Antros de Vicio en el Soconusco

* Con el Aval de las Autoridades Correspondientes.

* En Aumento la Apertura de Cantinas, Cerca de los Centros Culturales y Educativos de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 1 de Noviembre del 2021.- En la “administración del cambio” se ha desbordado la apertura de antros de vicio en la localidad, disfrazados de cocteleras, centros botaneros, karaokes, restaurantes, además de cantinas, bares, prostíbulos, tugurios, entre otros, hasta casas de apuesta, con el aval de las actuales autoridades.

El número ha superado el número de escuelas, bibliotecas, museos, Centros de Salud, templos, áreas deportivas y otros espacios de sana diversión.

El silencio de los funcionarios en turno, refleja que en esos negocios forzosamente debe haber motivos suficientes, algunos de manera personal, para dejar de hacer sus responsabilidades.

Carlos Cinco Lau, presidente del grupo Emprendedores del Soconusco, dijo en entrevista para EL ORBE, que este penoso asunto se salió del control de las autoridades y ahora es una vergüenza que haya más cantinas que centros culturales o educativos en esta Ciudad.

Añadió que el problema de la venta de alcohol no es solamente en las noches, pues hay negocios diurnos (o que están abiertos las 24 horas) los cuales provocan que a cualquier hora del día, deambulen por las calles céntricas de Tapachula los borrachos o drogadictos, y se hayan incrementado los accidentes.

Eso no es solamente problema de imagen, agregó, sino que se ven afectados todos los demás comerciantes establecidos, ya que mucha gente prefiere ya no ir de compras, para no toparse con los borrachos o para no ser víctimas de un posible asalto.

Por otro lado, Miguel Rosember, miembro de esa misma agrupación, opinó que es preocupante para la sociedad en general que los bares y cantinas vayan en incremento, principalmente en el centro de la Ciudad, y no haya ningún control en cuanto a sus horarios de servicio.

Añadió que los comerciantes se ven seriamente afectados, pues deben cerrar antes por el peligro que se cierne con los borrachos o drogadictos rondando las calles, lo que resulta un golpe para su economía ante los pagos que tienen que hacer como renta, luz, agua e impuestos.

Dijo que a los bares y cantinas entran cualquier persona, y por lo mismo pueden ser fuentes de contagio del Covid-19, ya que dentro de esos negocios no se ve aplican las medidas sanitarias de prevención.

Señaló que dentro del denominado primer cuadro de la ciudad, hay algunas escuelas de nivel primaria, a donde los niños asisten, a veces solos debido a que sus papás trabajan, y eso hace que corran peligro por la presencia de tanto borracho, sin contar que la prostitución se ha desbordado también, hasta en las inmediaciones a la Presidencia.

Se desconoce a qué se dedican los Regidores, tanto del partido en el poder como los de oposición, porque también solapan toda esa vergonzosa problemática. EL ORBE / Nelson Bautista