Caravana de Migrante Avanzó y Pernocta en Pijijiapan; Seguirán Travesía Porque el INM no os Atiende: Sacerdote

* DESDE EL 23 DE OCTUBRE QUE SALIERON DE TAPACHULA HAN AVAZADO 120 KM.

Tapachula, Chiapas; 02 de Noviembre del 2021.- En su onceavo día de marcha, la caravana de miles de migrantes continúa recorriendo la carretera de la Costa de Chiapas, incluso en algunos municipios como Mapastepec, se ha fortalecido con mayor presencia de extranjeros.

Este martes, desde la comunidad de Hermenegildo Galeana, el éxodo salió alrededor de las 3:30 de la mañana, y se apostó a la carretera federal en el tramo Mapastepec-Pijijiapan, en donde buscaban avanzar lo más rápido posible.

Continúan a paso lento y con enfermedades en niños, adolescentes y mujeres que van con la idea de un futuro mejor para sus hijos, a pesar de los diversos padecimientos, riesgos y peligros que pudieran encontrar

Dayana Martínez, de Honduras, narró a EL ORBE que ha caminado más de 120 kilómetros desde Tapachula a Pijijiapan acompañada de su esposo y su bebé de cuatro meses. En ese trayecto, dijo, han enfrentado las fuertes lluvias, sol y enfermedades.

«A mi hijo lo ando enfermo, tiene diarrea, vómito y flemas en los pulmones por el sereno. Lo he llevado al doctor, pero no nos dan solución de nada y tengo que llevarlo a un hospital”, comentó, mientras su esposo lleva en sus brazos al bebé, Kevin Kalet, de 4 meses.

Los primeros grupos de migrantes empezaron a llegar a Pijijiapan después de caminar unos 20 kilómetros y siete horas en temperaturas superiores a los 38 grados centígrados.

Algunos automóviles subieron a niños, mujeres y adultos en algunos tramos carreteros para poder llegar al municipio donde ya los esperaban las autoridades de Tránsito Estatal, quienes los guiaron a la Unidad de Protección Civil de esa localidad y se les ofreció agua, alimentos y lugar de descanso.

Por su parte, la cubana, Marlene Arteaga, destacó que es una travesía difícil y sin la ayuda de nada, y por eso solicitó al Gobierno de México que les ayude a poder avanzar libremente y sin detenerlos.

Mientras todo eso ocurre, elementos de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Marina (Semar) y del Instituto Nacional de Migración (INM) mantienen operativos en tramos carreteros cercanos a la caravana.

Dejan la Unidad Deportiva por Pánico.

Por la noche de este martes, los extranjeros en movilidad dejaron las instalaciones de la Unidad Deportiva de Pijijiapan, que había sido habilitada para que descansaran y este miércoles por la mañana retomaran su curso hacia el municipio de Tonalá.

Los extranjeros levantaron sus campamentos que tenían en ese lugar, para caminar varias cuadras en el municipio y dirigirse hacia al parque central, donde confirmaron que dormirían.

De acuerdo a su versión, ya habían extendido todo sus plásticos, cartones, sabanas y colchonetas en los alrededores de ese inmueble deportivo para quedarse.

Sin embargo, dijeron, debido al pánico de ser contenidos o sorprendidos por las autoridades federales decidieron dejar este espacio para luego empezar a caminar.

Fueron unos 20 minutos que utilizaron para el traslado de un punto a otro, en espera de coordinarse para salir del municipio en las próximas horas.

EL INM NO LOS ATIENDE: PADRE HEYMAN

«Los migrantes han advertido que seguirán en la caravana, porque el Instituto Nacional de Migración no los atiende ni les brinda el documento que necesitan para seguir su camino”, expresó el sacerdote Heyman Vázquez Medina desde la Unidad Deportiva de Pijijiapan.

En entrevista para EL ORBE, realizada en la noche de este martes, indicó que los migrantes van a seguir organizándose para salir en estos grandes éxodos masivos, porque es la única forma en que lo pueden hacer, «pero los responsables son los de Migración, debido a la burocracia que han puesto para dar un documento que nunca llega».

Añadió que en Tapachula no hay trabajo y se les termina el dinero para renta, alimentos, además de la espera de los trámites que se prolongan meses o incluso un año o más, por lo que al enterarse de que habrá una caravana se alistan para salir de Tapachula con destino al norte del país.

Insistió en que el responsable de que se formen las caravanas, es el Instituto Nacional de Migración (INM).

Por otro lado, se refirió sobre la muerte del cubano cercano al ejido Echegaray “no entendemos cómo la Guardia Nacional se atreve a disparar a un grupo de personas, por lo que es algo que no alcanzamos a entender, y qué tienen en el cerebro, no pueden disparar”.

Asimismo, que «el Presidente de México presume de ser humanista, pero en la práctica no lo vemos», por lo que pidió que se investigue y castigue a los responsables de esa muerte, además de que esto favorezca a la caravana y que no sigan exponiéndose para no sufrir un presunto atentado como ese.

En otro orden de ideas, los migrantes realizaron una vigilia nocturna para pedir a las autoridades de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) deje de detenerlos y se frenen los operativos en su contra, ahora que se dirigen a la Ciudad de México.

Vázquez Medina fue el encargado de realizar la vigilia junto a los migrantes quienes, pidieron que los dejen caminar.

El Párroco de la Ciudad de la Piedra llegó hasta la Unidad Deportiva, previo a la salida de los extranjeros de ese lugar al parque central de Pijijiapan.

La Guardia Nacional y Migración culpan a las personas que les apoyan, pero los responsables son ellos, dijo.

“La oración nos fortalece, nos anima, los migrantes llevan una carga de nostalgia y de tristeza y la oración nos ayuda a superarla, nos da esperanza, nos anima a seguir adelante y bueno encomendarnos a dios y que les cuide y se encuentren con personas nobles, generosas y que les ayuden”, apuntó.

Además de pedir a Dios que les ayude, que sean flexibles y no sean tan duros, porque no se puede tratar a los migrantes de una forma tan inhumana, ya que no es la solución.

“No hay necesidad de que vivan ese calvario, han caminado tantos kilómetros con niños y mujeres embarazadas que se van a enfermar, y qué necesidad de poner en peligro su salud”, comentó. EL ORBE / M. Blanco