Más de 200 mil Dosis Contra el Covid-19 Han Aplicado Brigadas “Casa por Casa” en Chiapas

* Destaca la Secretaría de Salud Estatal.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 02 Noviembre de 2021.- Gracias a la estrategia de vacunación contra COVID-19 Casa por Casa y Negocio por Negocio, emprendida por la Secretaría de Salud del Gobierno de Chiapas, se coadyuvó junto con otras tres importantes estrategias a un significativo incremento en la meta establecida por la Federación y una cobertura de un 60 por ciento de la población protegida contra esta enfermedad, aseguró el secretario de Salud, doctor Pepe Cruz.

El funcionario estatal recordó que la Secretaría de Salud del Estado, con el respaldo determinante del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, puso en marcha esta intervención el pasado 20 de Septiembre, y desde entonces a la fecha, mil células de vacunación se han desplazado por los 125 municipios de la entidad, recorriendo casa por casa las cabeceras municipales y localidades, incluidas aquéllas de difícil acceso, lo que dio como resultado que 200 mil 036 personas se aplicaran la primera dosis, cuando por diversas razones no habían podido acudir a los módulos fijos y hoy se encuentran protegidas al iniciar su esquema de inmunización.

“Se hizo lo necesario para hacer realidad una estrategia efectiva y ampliar así la cobertura de vacunación, considerando que un sector de la población por diversos factores y motivos no acudiría a un centro de vacunación, fue así como creamos un plan integral para llevar la vacuna a las casas y negocios, y esa fue la llave que permitió llegar a esos ciudadanos que estaban desprotegidos contra el COVID-19”, señaló el titular.

Explicó que con el abordaje Casa por Casa se superó el rezago existente y el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 observó avances significativos en Chiapas, los cuales se reflejaron en un crecimiento considerable en el porcentaje de cobertura. De hecho, debido a la efectividad de esta estrategia, la Federación determinó incluirla dentro de los lineamientos en la materia, por lo que las demás entidades del país podrán replicar este modelo de atención.

Es de mencionar que la ejecución de este plan de trabajo orientado a garantizar el derecho a la salud de la población chiapaneca conllevó una serie de esfuerzos por parte del Gobierno Estatal, toda vez que se procedió a la contratación de recurso humano y a la adquisición de insumos para asegurar el manejo adecuado del biológico, como la compra de mil termos para que cada célula trasladara las vacunas con la temperatura requerida.

Pepe Cruz indicó que para complementar esta jornada intensiva, la Secretaría de Salud de Chiapas puso en marcha de manera simultánea las estrategias Negocio por Negocio y Hospital por Hospital, para lo cual sumó la participación del sector comercial y activó la red hospitalaria. De forma responsable, propietarios de establecimientos permitieron que su plantilla laboral fuera vacunada para ser reconocidos como entornos seguros; mientras que hospitales generales y básicos comunitarios se incorporaron a las tareas de inoculación. Incluso, la intervención Casa por Casa dispuso de brigadas de vacunación en el turno vespertino y en dependencias gubernamentales, para efectos de ampliar la cobertura.

“Los resultados que arroja la estrategia de vacunación anticovid Casa por Casa son producto del trabajo coordinado entre sociedad y autoridad, en el que intervienen los tres órdenes de gobierno, particularmente las instituciones que integran el sector salud, de ahí que la Secretaría del ramo haga un reconocimiento público al ejército de batas blancas que recorre hogar por hogar para garantizar que toda persona tenga la oportunidad de tener acceso a tan importante protección contra esta virus mortal”, indicó.

Finalmente, subrayó que este frente común y el respaldo del gobierno federal para que Chiapas disponga del abasto suficiente de biológicos han permitido que el proceso de vacunación en la entidad avance, y el llamado se mantiene para que la población que aún no cuenta con la primera dosis y aquélla que está por completar el esquema, acuda a los módulos fijos o reciba a la brigada casa por casa. Boletín Oficial