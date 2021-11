Desde Arriaga Inicia Vacunación Contra la Influenza Estacional 2021-2022: REC

En el marco de la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública 2021 “Participa hoy, es por tu salud”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó, desde el municipio de Arriaga, el arranque de la Campaña Influenza Estacional 2021-2022, donde destacó que con el respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas no se escatiman esfuerzos ni recursos para garantizar servicios de salud dignos y de calidad, a fin de proteger la salud y la vida de las chiapanecas y los chiapanecos, sin distinción.

Luego de recibir la vacuna contra la influenza, el mandatario subrayó que se cuenta con suficientes vacunas para mitigar los riesgos de esta enfermedad respiratoria estacional, la cual se manifiesta mayormente en temporada invernal, por lo que convocó de manera respetuosa a la población a vacunarse, porque es la mejor manera de prevenir, ya que aunado a la presencia del COVID-19, representa un mayor peligro en la salud de las personas.

En este marco, en el que también se dio el banderazo de inicio del Operativo contra el Dengue y otras Arbovirosis en la entidad, el gobernador sostuvo que en este rubro, la entidad ha pasado del primero al lugar 27 a nivel nacional en casos de dengue, y explicó que durante 2021 no se ha registrado ninguna defunción por este padecimiento, lo que demuestra el gran trabajo que se realiza a través de las brigadas para erradicar este tipo de vectores.

“Nuestra tarea es velar por lo más valioso de la población, que es la vida, por eso me da gusto que esto sea un verdadero festival de la línea de la vida, una fiesta de la salud. Tengan confianza que a la salud no le va a faltar nada, seguiremos impulsando estas acciones en beneficio de la gente, porque nuestra única misión es servir a quienes más lo necesitan. Agradezco al presidente López Obrador por estar al pendiente de la salud del pueblo de México y de Chiapas”, apuntó.

Destacó que la entidad va bien en materia de salud, muestra de ello es que, en tres años de gobierno, en casos relacionados con muerte materno-infantil, se pasó del primer lugar al 24 a nivel nacional con menos registro; y respecto al COVID-19 se tiene la menor tasa de casos y defunciones, y la mayor desocupación hospitalaria del país. Agregó que gracias al trabajo honesto, los recursos públicos han alcanzado para pagar deudas añejas con el sector, rehabilitar, equipar y abastecer de medicinas e insumos a clínicas y hospitales.

En su intervención, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que pese a la pandemia no se dejaron de retomar las acciones y programas preventivos que anteponen el cuidado de la salud de la gente, como en esta ocasión que se impulsa la campaña de vacunación contra la influenza estacional y los operativos de combate a enfermedades transmitidas por vectores. “Estamos armonizando a Chiapas y trabajando de manera comprometida para brindar un servicio eficaz y oportuno”.

A su vez, la alcaldesa Yolanda Alonso de los Santos resaltó que gracias al esfuerzo de las autoridades a favor de la salud ante la pandemia, el Distrito Istmo-Costa fue el primero en alcanzar más del 75 por ciento en cobertura de vacunación y lleva más de 15 días sin registro de pacientes con COVID-19. Frente a la emergencia, dijo, se ha comprendido que la prevención es clave para salvaguardar la vida y contar con una sociedad saludable.

En nombre de las y los beneficiados de la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública 2021, Andrea Meraly de la Paz Rasgado externó su agradecimiento al gobernador Rutilio Escandón porque se preocupa y ocupa en cuidar y proteger la vida de las y los chiapanecos, al gestionar las vacunas contra la influenza, e impulsar el operativo antidengue y otras arbovirosis, que son perjudiciales para la salud de la población.

Estuvieron presentes: el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Marco Antonio Ordóñez Juárez; el titular del Órgano de Representación Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín; el subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), Carlos Domínguez Maldonado.

Asimismo, la diputada local del Distrito Istmo-Costa, María Reyes Diego Gómez; la diputada presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Martha Verónica Alcázar Cordero y la diputada local Carolina Zuarth Ramos; la secretaria general de la Sección No. 72 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, María Victoria Albores Jiménez; el jefe de Distrito de Salud No. 8 en Tonalá, Carlos Alberto Cuesta Rivera; y el alcalde de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima. Comunicado de Prensa