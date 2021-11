Desde Tapachula, Encabeza REC la Mesa de Seguridad Estatal; En Unión Juárez y Cacahoatán Equipó a Policías e Inauguró el C4

El Mandatario Destacó que Chiapas Lleva una Semana sin Decesos por Covid-19

* TAMBIÉN ENTREGÓ OBRA DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, Y OTORGÓ APOYOS PARA HUERTOS FAMILIARES.

Desde el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde informó que se han cumplido siete días sin defunciones por COVID-19 en la entidad, sin embargo, insistió, el riesgo de contagio es latente, por lo que pidió a las chiapanecas y los chiapanecos no caer en excesos de confianza, acudir a vacunarse y mantener las recomendaciones de higiene y autocuidado ante esta enfermedad.

“Se han cumplido nuevamente 24 horas sin decesos por COVID-19, esto significa que van siete días consecutivos con esta tendencia alentadora. Vamos bien, pero aunque se tiene control no representa que el riesgo de este virus haya desaparecido, por lo que no bajemos la guardia y vamos a vacunarnos, porque es la mejor manera de cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos ante este padecimiento altamente infeccioso”, apuntó.

Subrayó que los buenos resultados del control, mitigación y combate a la pandemia son gracias al pueblo que se cuida y es resiliente, y al extraordinario esfuerzo que realizan las trabajadoras y los trabajadores de la salud en los hospitales y a través de las brigadas que recorren casa por casa y negocio por negocio para aplicar el biológico y también para detectar posibles casos de COVID-19, a fin de brindar atención, tratamiento y vigilancia oportuna a las personas que lo requieren.

En este marco, el mandatario indicó que, debido a la presencia del frente frío número 7, continúan las lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento en los municipios de las regiones Istmo-Costa, Soconusco y Norte, por lo que exhortó a la población a alejarse de los ríos y montañas frente al riesgo de deslaves e inundaciones, estar pendiente de las recomendaciones de protección civil y en caso de situaciones de riesgo trasladarse a los albergues.

“Además de las lluvias, este fenómeno meteorológico está provocando fuertes vientos, así que no hay que descuidarse, es preciso alejarse de los cauces de los ríos porque las pasadas lluvias han contribuido a que estén elevados los niveles de agua, y también de las montañas porque la tierra está húmeda y se pueden presentar deslizamientos que ponen en peligro el patrimonio y la vida. Acude a los albergues, ahí tenemos todo para proteger a las familias”, expresó.

Estuvieron presentes: el secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal de la Construcción de la Paz y Seguridad en Chiapas, José Francisco Trujillo Ochoa; las secretarias general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez y de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández; el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; el titular del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios; Víctor Manuel Acosta Flores, representante de la Delegación de la Fiscalía General de la República; el delegado de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos.

La subjefa de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas, Silvia Elizabeth Flores Camargo; el titular de la Oficina de Representación en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, Aristeo Taboada Rivera; el comandante de la 36 Zona Militar, Miguel Ángel Hernández Martínez; el comandante de la XIV Zona Naval, Abraham Eloy Caballero Rosas; el jefe de Estado Mayor de la XIV Zona Naval, Jorge Zárate Antonio; el comandante de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Gerónimo José Antonio Noé Valdés López; el coordinador regional de la Guardia Nacional en Tapachula, José Alejandro Rangel Sánchez; el director general de la Oficina de Representación del INM, Héctor Martínez Castuera; así como las alcaldesas y alcaldes de Tapachula, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Suchiate, Cacahoatán y Unión Juárez. Boletín Oficial