Prevé Sector Empresarial Actos Violentos por Crisis Migratoria; no se Atiende la Problemática

Tapachula, Chiapas; 08 de Noviembre del 2021.- El ingreso de migrantes a la franja limítrofe entre Chiapas y Guatemala por una frontera sur abierta completamente y sin vigilancia, debe ser considerado como un tema de seguridad nacional porque el sector empresarial prevé que se avecinan disturbios violentos derivados de la crisis migratoria que se vive en Tapachula, y porque la tolerancia civil, se ha ido agotando.

José Elmer Aquiáhuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), dijo en entrevista para EL ORBE, que el ingreso diario de los indocumentados es en un número considerable, “ya que las autoridades a quienes les compete este tema, no han resuelto de manera pronta y expedita las solicitudes de refugio de los demandantes”.

De acuerdo a su punto de vista, esa situación es sumamente preocupante, porque más adelante podría producir acciones de violencia, incluso entre civiles.

Reveló que muchos comerciantes establecidos en el centro de la Ciudad, se ven preocupados ante la ola de migrantes, pues la mayoría de estos va hacia ese punto de Tapachula, pero sólo para pasar el tiempo, en tanto que otros deambulan y no se sabe sus intenciones.

Añadió que esa gran cantidad de extranjeros que ingresaron de manera ilegal a territorio nacional provoca temor entre la población en general, motivando a que mucha gente prefiera no asistir al Centro para evitarse de problemas, sobre todo en materia de inseguridad.

Y es que dijo, de acuerdo a los informes oficiales, cada vez más aumenta la participación de indocumentados en los delitos comunes en la región, incluso algunos en delincuencia organizada.

Además, que hay áreas verdes, jardineras o algunas banquetas, que apestan y dan mal aspecto, debido a que los migrantes acuden ahí para hacer sus necesidades fisiológicas y aprovechan que ni ninguna autoridad se los prohíbe.

Apuntó que en las últimas dos semanas salió una caravana con migrantes hacia el interior del país, pero que pareciera que no se fue nadie, porque Tapachula sigue lleno de extranjeros.

Basado en cifras que han hecho público diversas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, aún siguen varados más de cien mil migrantes en Tapachula, muchos en espera de que sean atendidos por el Gobierno Federal y otros, como la mayoría de centroamericanos que han arribado, ya se quedaron a vivir de manera definitiva en el municipio.

Por eso insistió en que es urgente aplicar una amplia estrategia que atienda esa problemática, pero con medidas efectivas y no con ocurrencias. EL ORBE / Nelson Bautista