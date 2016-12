Taxista Atropelló a Moto Patrullero

* En la 3ª Norte y 13ª Oriente.

* El Oficial se Debate Entre la Vida y la Muerte.

* Un Grupo de Choferes de Alquiler Ayudó a Escapar al Culpable.

Su Estado de Salud se Reporta Como Grave.

Tapachula, Chiapas; 27 de diciembre.- Al filo de las 09:45 horas, se recibió una llamada de auxilio al servicio de emergencias 911, indicando que sobre la 3a Avenida Norte esquina con la 13a Calle Oriente un taxi que no respetó la preferencia y arrolló a un moto patrullero, el cual al impacto quedó tirado sobre la avenida, inconsciente, presentando fractura de una pierna y traumatismo cráneo encefálico severo; al activarse la alerta al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y personal de la Policía Municipal Mando Único, Estatal Preventiva y Fronteriza.

Señalaron que el chofer del taxi, que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, circulaba de Oriente a Poniente sobre la 13a Calle Oriente, cuando al llegar a la 3ª Avenida Norte no respetó la preferencia arrollando al moto patrullero Adán Velázquez Sandoval de 30 años de edad, quien viajaba a bordo de la motocicleta de color verde con negro marcada con el número económico 67; el motociclista quedó tirado e inconsciente sobre la avenida, mientras que el taxista fue auxiliado por un grupo de taxistas quienes lo subieron al taxi 0051 y se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de emergencia al sanatorio particular “Santa Fe”, quedando en el lugar la motocicleta y el taxi. Se presentó al lugar de los hechos el perito en turno de Tránsito del Estado, y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado para realizar el trabajo de campo, señalando que el responsable del accidente es el taxi marca Nissan Tsuru de color blanco con franjas amarillas, con número económico 1142, placas de circulación 54 15 BHE del Servicio Público Local, del sitio Exprés Radio Móvil, ignorando el nombre del conductor ya que se dio a la fuga.

Una vez que se dieron por terminadas las primeras diligencias, personal de Tránsito del Estado por medio de una grúa levantaron la motocicleta y el taxi siendo enviadas ambas unidades automotrices al encierro oficial NASA, ubicado en la colonia 5 de Febrero frente al Club Campestre, quedando a disposición del Ministerio Público bajo los cargos de lesiones imprudenciales en agravio del moto patrullero, y daños en agravio al Municipio en contra de quien o quienes resulten responsables. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández

Esta nota fue publicada el día: 28, diciembre, 2016