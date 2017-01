Se Fracturó al Caer en Tope

*Frente a “El Carmen Infonavit”

*La Víctima Señala que no vio la Barra de Concreto y la Pasó a Exceso de Velocidad

*En la Zona no hay Señalamientos

Tapachula, Chiapas, 7 de enero.- Una persona resultó con fractura en el tobillo izquierdo, luego del accidente ocurrido esta mañana en la calle paralela a la Policía Federal de Caminos, frente al fraccionamiento “El Carmen Infonavit”.

Sobre los hechos, se supo que un sujeto se desplazaba a bordo de una motocicleta, iba de Poniente a Oriente y al llegar a la altura de las instalaciones del Centro de Atención Múltiple, argumentó que no se percató de los topes recientemente construidos en ese lugar (ya que no hay ningún señalamiento preventivo, ni están pintados).

El herido señala que cruzó a exceso de velocidad y perdió el control de su motocicleta, después de caer se arrastró aproximadamente 15 metros y resultó con una fractura en el tobillo izquierdo.

Dijo responder al nombre de Rosalío Pérez García, de 34 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento “La Sierra”. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

Esta nota fue publicada el día: 8, enero, 2017