Roban Camioneta Toyota Frente al Hospital Regional

Tapachula, Chiapas; 10 de enero.- Delincuentes hasta el momento no identificados, se robaron una camioneta de la marca Toyota, que estaba estacionada frente al Hospital Regional; su propietario manifestó que llegó a cuidar a un familiar hospitalizado y al salir para poder abordar su unidad se llevó la desagradable sorpresa que ya no estaba donde la había dejado estacionada.

Sobre los hechos, el señor Alberto Ramírez originario del ejido Ahuacatlan del municipio de Cacahoatan, señaló que salió de su hogar y se trasladó a esta cabecera municipal para visitar a un familiar al Hospital Regional, por lo cual se trasladó a bordo de su camioneta de la Marca Toyota de color guinda, con placas de circulación CW 42 009 del Estado de Chiapas, al llegar la dejó estacionada y bien cerrada frente al Hospital Regional, e ingresó a ver a su familiar internado.

Pero al salir para retirarse a su casa se llevó la desagradable sorpresa que ya no estaba su camioneta, preguntó con algunas personas cerca del lugar pero nadie le dio razón de su camioneta.

Regresó a su casa por sus documentos y posteriormente acudió ante el representante social de la Procuraduría General de Justicia del Estado para interponer su denuncia por el delito de robo de vehículo agravado en contra de quien o quienes resulten responsables. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández

Esta nota fue publicada el día: 11, enero, 2017